Anthropic презентує Claude Tag - автономного AI-колегу

26 июня 2026 г., 13:35

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Anthropic представила нову версію свого фірмового чат-бота, яка інтегрується безпосередньо в корпоративний месенджер Slack і функціонує як повноцінний віртуальний співробітник.





Новий інструмент отримав назву Claude Tag і розроблений для масштабування автоматизації в межах цілих організацій, допомагаючи групам працівників виконувати завдання у пов'язаних проєктах. Продукт став логічним продовженням лінійки агентських AI-рішень компанії, куди вже входять інструменти Claude Code та Claude Cowork. На відміну від попередніх простіших інтеграцій, де боту можна було просто надіслати згадку через символ електронної пошти, Claude Tag здатний самостійно розбивати отримане завдання на послідовність етапів, автономно виконувати їх і надсилати команді готовий фінальний результат у відповідний робочий простір.





Головною відмінністю нової системи став постійний контекстний шар та довгострокова пам'ять, що дозволяє AI детально вивчати специфіку проєктів, над якими працюють люди. За наявності дозволу від адміністраторів, бот може самостійно аналізувати історію листування в інших каналах компанії для збору інформації, необхідної для виконання завдань. Для зручності взаємодії Claude Tag доступний усім співробітникам через єдину віртуальну ідентичність, що дозволяє працівникам легко передавати один одному наполовину виконані завдання, оскільки АІ-колега пам'ятає всю історію діалогу. Крім того, адміністратори можуть створювати окремі цифрові профілі бота під конкретні завдання, щоб, наприклад, AI-асистент юридичного департаменту не мав доступу до закритих обговорень інженерної команди. Окрім публікації звітів за запитом, інструмент підтримує фоновий ембієнт-режим, у якому він може самостійно вступати в діалог, якщо помітить важливу деталь, яку люди пропустили, або захоче нагадати про забуті дедлайни.





Запуск Claude Tag покликаний зміцнити позиції Anthropic на високоприбутковому корпоративному AI-ринку напередодні первинного публічного розміщення акцій компанії, яке очікується наприкінці цього року.





Стратегічним викликом для релізу Claude Tag стане жорстка конкуренція за контроль над корпоративними даними. Такі платформи, як Microsoft із її екосистемою Copilot, або спеціалізовані гравці на кшталт Databricks та Snowflake, створюють власні інтелектуальні шари, які інтегровані набагато глибше у внутрішні бази знань та хмарні сховища клієнтів. Крім того, надання AI-агенту права самостійно шукати інформацію в закритих каналах організації неминуче зіткнеться із суворим опором з боку служб корпоративної безпеки та комплаєнсу. Якщо Anthropic не зможе гарантувати стовідсоткову ізоляцію даних всередині компанії та захист від витоків конфіденційної інформації між департаментами, великі корпорації можуть обмежити використання Claude Tag лише базовими, некритичними завданнями, що сповільнить потенціал зростання платформи.

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