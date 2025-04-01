ViewSonic представила 27-дюймовий монітор Dual Mode 4K

1 апреля 2025 г., 16:35

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ViewSonic презентувала нову лінійку ігрових моніторів Dual Mode Series. ViewSonic презентувала нову лінійку ігрових моніторів Dual Mode Series.

Монітори пропонують два режими відображення: 4K UHD з частотою 160 Гц та Full HD з частотою 320 Гц. Перемикання між режимами відбувається одним натисканням кнопки. Це унікальне рішення забезпечує надзвичайну гнучкість у найрізноманітніших сценаріях використання.

Моделі XG275D-4K і XG275D1-4K оснащені 27-дюймовим екраном, який легко адаптується до індивідуальних уподобань користувача. Перемикання між двома оптимізованими режимами дозволяє обрати або високу чіткість у роздільній здатності 4K при 160 Гц, або максимальну швидкість відгуку в режимі Full HD на 320 Гц.

Також є можливість зменшити видиму діагональ до 24,5 дюймів — популярний формат серед професійних кіберспортсменів, який допомагає краще зосередитись на ігровому процесі. Технології AMD FreeSync Premium та NVIDIA G-SYNC Compatible, а також надшвидкий відгук у 0,5 мс (MPRT) забезпечують ідеально плавну картинку без розривів і затримок, зазначає виробник.

Також підкреслюється, що режим 4K на 160 Гц дозволяє відтворити кожну деталь і це робить монітор чудовим інструментом не лише для ігор, а й для створення контенту, стримінгу та роботи з графікою.

Монітори серії Dual Mode оснащені гнучкими варіантами підключення: два порти HDMI 2.1, вхід DisplayPort 1.4 та USB-C із підтримкою заряджання потужністю 65 Вт, що дозволяє одночасно підключати ПК, ігрові консолі та мобільні пристрої.

Ергономічна підставка з регулюванням нахилу, повороту та висоти гарантує комфорт навіть під час тривалих ігрових сесій. Технологія ViewSonic Eye ProTech зменшує навантаження на зір завдяки функціям захисту від мерехтіння та фільтрації синього світла.

Нова модель буде доступний з березня 2025 року.

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