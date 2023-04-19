Рішення MRIA DRON мають підвищену стійкість до радіоелектронного блокування

19 апреля 2023 г., 15:35

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Компанія MRIA DRON з Івано-Франківська повідомила, що постачає ЗСУ близько 30 дронів на місяць, включаючи 6 безплатно. За даними виробника, його дрони відрізняються підвищеною стійкістю до засобів радіоелектронної боротьби противника, бо не дозволяють визначити їх місцеперебування та розташування оператора. Крім того, ці пристрої підтримують функцію "Бумеранг", за допомогою якої вони повертаються до місця старту у разі блокування віддаленого керування.



"Зараз на фронті противник активно використовує радіоелектронну боротьбу, фактично "глушить" наші дрони, і ми не можемо ними управляти. З цим ми зараз боремося, встановлюємо різні екрани на GPS-компаси, робимо систему "розумного" повернення за координатами. Чим далі, тим складніше наш дрон заглушити", — розповів технічний директор MRIA DRON Андрій Герилишин.



MRIA DRON випускає пристрої, що призначені як для розвідки та оснащені камерою з 30-кратним зумом й тепловізором, так і для скидання досить потужних боєприпасів, включаючи 80 мм міни. При цьому на борту дрона немає карти пам'яті для зберігання відео, тому противник не зможе вивчити запис у разі захоплення апарата.



Залежно від модифікації, ці дрони здатні передавати відео на дистанцію від 10 до 30 км.

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