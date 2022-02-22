TCL оновила планшет TABMAX 10.4

22 февраля 2022 г., 13:33

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Компания TCL випустила новий планшет TCL TABMAX 10.4 виключно через електронну торгівлю. Ранні розпродажі відкриваються на AliExpress за зниженою ціною 6333 грн.



Як повідомляється, планшет буде запущений у продаж незадовго до Mobile World Congress 2022, де TCL продемонструє інші планшетні пристрої. Асортимент інтелектуальних планшетів TCL розширюється та це ілюструє саму мету TCL— надавати іммерсивні інтелектуальні технології, які максимізують творчість, розваги і продуктивність, а насолодитися ними може абсолютно кожен.



TCL TABMAX 10.4 оптимізовано за допомогою NXTVISION – інноваційної технології відображення TCL. Візуальні ефекти посилюються глибокими кольоровими сплесками та високою контрастністю, що робить будь-яке зображення яскравим та чітким. NXTVISION значно полегшує роботу очей при тривалому знаходженні за екраном завдяки різноманітним режимам захисту очей: режим зниженого рівня синього світла та режим читання – таким чином очі захищені при читанні електронних книг, відвідуванні онлайн-уроків та відеодзвінків.



Завдяки співвідношенню в 83,2% сторін екрану до корпусу та дизайну з вузькими рамками 10,36-дюймовий широкоекранний дисплей FHD+ є ідеальним простором для творчості. Втілюйте креативні ідеї, записуйте нотатки та малюйте розкадрування з неймовірною точністю, використовуючи перо Pen (доступно як опція).



Процесор Snapdragon Octa-Core забезпечує швидку та надійну роботу з посиленим програмним забезпеченням штучного інтелекту, що дозволяє покращувати ігри, можливості камери та безпеку. Випробовуйте неймовірно гострі відчуття, граючи в ігри на колосальної швидкості і з чудовою візуальною якістю завдяки високопродуктивному графічному процесору Adreno 610. Робіть виняткові фотографії за допомогою 13-мегапіксельної задньої камери і 8-мегапіксельної фронтальної камери і знімайте незабутні моменти з друзями та родиною.



Завдяки акумулятору великої ємності 8000 мАг, TCL TABMAX 10.4 може працювати до 8 годин без підзарядки (з 5 годинами онлайн-ігор). З зарядним пристроєм на 18 Вт акумулятор можна заповнити до 21% за 30 хвилин або за 4 години.



Крім того, прислухавшись до відгуків клієнтів, TCL TABMAX 10.4 збільшила обсяг пам'яті до 256 ГБ ПЗУ в порівнянні з попередньою моделлю зі 128 ГБ ПЗУ, при цьому ціна залишилася оптимальною при відмінній продуктивності гаджета для великої кількості зображень, відео та додатків.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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