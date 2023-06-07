Чипи для ноутбуків Qualcomm Oryon будуть представлені на Snapdragon Summit 2023

7 июня 2023 г., 14:25

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Windows Central пише, що Qualcomm оголосить специфікації своїх майбутніх чіпів Oryon на цьогорічному саміті Snapdragon Summit, який заплановано на 24-26 жовтня.





Нагадаємо, що Qualcomm рекламувала свої майбутні процесори Oryon як конкурентів чіпів Apple серії M.





Наразі Arm судиться з Qualcomm щодо використання технології NUVIA, можливо тому затримується вихід саме цих процесорів.





Qualcomm роками розкручувала свої майбутні процесори Oryon. Схоже, що в жовтні ми нарешті дізнаємося про їхні характеристики. Крістіано Амон (Cristiano Amon) під час нещодавнього спілкування з інвесторами уточнив, що компанія оголосить анонсує детальну інформацію про процесори на Snapdragon Summit 2023.





Сраван Кундоджала (Sravan Kundojjala), незалежний аналітик, який спеціалізується на напівпровідниках, надав уривки висловлювань Амона: «Отже, ми знаємо, яка наша мета, і я думаю, що ми робимо хорошу роботу. Ми збираємося оголосити специфікації чипа дуже скоро на нашому технологічному саміті, і сподіваємося, що ми вразимо людей».





Коментарі Амона перегукуються з думками компанії про те, що її процесори будуть конкурувати з кремнієвими продуктами Apple. Qualcomm раніше повідомляла, що її чипи мають «значну кількість дизайнерських переможних переваг». Чипмейкер очікує, що «точка зламу» для на Windows-ПК на базі Snapdragon настане в 2024 році».





Майбутні чипи будуть засновані на технології компанії NUVIA, яку Qualcomm придбала за 1,4 мільярда доларів у січні 2021 року. Ця угода зіткнулася з позовом від компанії Arm, яка стверджує, що виробник чипів Snapdragon порушив ліцензійні угоди і вчинив порушення прав на торговельну марку. І все ж Амон впевнений, що придбання буде завершено, попри судовий позов.





«Але подивіться, в кінці кінців, ми їхній найбільший клієнт, а вони судяться зі своїм найбільшим клієнтом, - наголосив генеральний директор Qualcomm. - Ми маємо широкі права на інтелектуальну власність. У нас є ліцензія на архітектуру, яка також передує NUVIA, але це нормально. Дата судового розгляду призначена на 2024 рік після того, як ми запустимо нашу SoC, і ми працюємо над цим».

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