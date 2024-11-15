Річний дохід Bolt перевищив 2 млрд євро

15 ноября 2024 г., 16:25

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З мрії і позики у батьків у 5000 євро у 2013 році, Bolt перетворився на глобальну платформу спільної мобільності з річним доходом понад 2 млрд євро. Сьогодні Bolt присутній у 50 країнах і є оператором номер один у більш ніж 20 з них. Про це засновник і генеральний директор Bolt Маркус Вілліг розповів Гаррі Стеббінгсу на технологічному подкасті 20VC.



Він також зазначив, що стрімкому розвитку Bolt, який забезпечує мобільність і пропонує послуги виклику авто, каршерінг, оренду електросамокатів та електробайків, а також доставлення їжі та продуктів 200+ млн користувачів у 600 містах світу, завдячує насамперед команді. Саме вона, на його думку, є ключовим фактором успіху Bolt протягом багатьох років, а таланти в Європі можуть дати фору колегам із Кремнієвої долини.



«Я не зовсім згоден з тим, що неможливо робити маркетинг або інженерію світового класу з Європи, - сказав Вілліг. - З нашого досвіду, що спрацювало значно краще [ніж наймання у США], так це залучення людей з Європи, які дійсно талановиті та працьовиті, але просто ніколи раніше не мали можливості конкурувати на світовій арені. Це люди, які дійсно побудували компанію і зростали разом з нею, - це зовсім інша ментальність, ніж наймати людей з Кремнієвої долини, які через два роки можуть перейти до чогось іншого».



Крім того, під час подкасту Маркус виділив автономні автомобілі (АА) як важливий стратегічний пріоритет для бізнесу, оскільки вважає, що такі платформи, як Bolt, матимуть вирішальне значення для популяризації та поширення таких технологій.



«Райдхейлінгові компанії дійсно стануть найкращим способом виведення безпілотних автомобілів на ринок. Деякі люди думають, що ці компанії будуватимуть свої власні операції, а такі компанії, як ми, будуть витіснені з ринку. Я думаю, що ці люди просто не мають уявлення про складнощі, пов'язані з цим, і про те, як важко масштабувати такі мережі. Ми будували це протягом 11 років з водіями-людьми, і це вже важко. Якщо додати складність управління цією автономною роботою, миття автомобілів, їх зарядки тощо, я думаю, що все буде ще складніше», - підкреслив засновник Bolt і закликав бути обережними, говорячи про терміни виходу технології автономних автомобілів на ринок, зазначивши, що компаніям, які працюють у цій галузі, «потрібні роки, щоб створити комерційно життєздатну послугу, яка буде дешевшою, ніж замовлення поїздки на машині з водієм, і відповідатиме нормативним вимогам».

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