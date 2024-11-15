AMD анонсує адаптивну SoC Versal Premium Series Gen 2 з PCIe 6.0 і CXL 3.1

15 ноября 2024 г., 17:35

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Компанія AMD оголосила про випуск AMD Versal Premium Series Gen 2 - адаптивної SoC-платформи, покликаної забезпечити найвищий рівень прискорення системи для широкого спектра робочих навантажень. Заявлено, Versal Premium Series Gen 2 стане першим у галузі FPGA-пристроєм із підтримкою Compute Express Link (CXL) 3.1 і PCIe Gen 6, а також пам'яті LPDDR5X.



Ці технології інтерфейсів і пам'яті нового покоління забезпечують швидкий і ефективний доступ до даних та їх переміщення між процесорами і прискорювачами. CXL 3.1 і LPDDR5X допомагають швидше вивільнити більше ресурсів пам'яті для задоволення висхідних потреб в обробці та зберіганні даних у режимі реального часу в додатках з інтенсивним використанням даних у центрах оброблення даних, комунікаціях, тестуванні та вимірах, а також на ринках аерокосмічної та оборонної промисловості.



«Системні архітектори постійно прагнуть розмістити більше даних на меншій площі та ефективніше переміщати їх між частинами системи», - говорить Саліл Радже (Salil Raje), старший віцепрезидент і генеральний менеджер групи адаптивних і вбудованих обчислень AMD. «Наше останнє доповнення до портфоліо Versal Gen 2 допомагає клієнтам підвищити загальну пропускну спроможність системи та ефективність використання ресурсів пам'яті для досягнення найвищої продуктивності та розкриття потенціалу найвимогливіших застосунків - від хмарних до периферійних».



Зазначається, AMD виступає за відкриті інновації, підтримуючи CXL, відкритий промисловий стандарт міжз'єднань між процесорами і пристроями, такими як прискорювачі на базі FPGA. Завдяки підтримці CXL 3.1 і PCIe Gen 6, найшвидших у галузі хост-інтерфейсів, пристрої Versal Premium Gen 2 забезпечують найкраще в галузі під'єднання хост-процесора до прискорювача з високою пропускною здатністю. PCIe Gen 6 забезпечує у 2-4 рази вищу швидкість передавання даних, порівнюючи з конкурентними FPGA з підтримкою PCIe Gen 4 або Gen 5, а CXL 3.1 під керуванням PCIe Gen 6 забезпечує вдвічі більшу пропускну спроможність, ніж конкурентні пристрої з CXL 2.13 за аналогічних затримок, а також розширені можливості фабрики та когерентності.



Крім того, об'єднуючи Versal Premium Series Gen 2 із процесорами AMD EPYC, системні архітектори можуть використовувати новітній пристрій на базі FPGA AMD, під'єднаний через CXL або PCIe до високопродуктивного процесора, для прискорення роботи застосунків, що вимагають великих обсягів даних, і задоволення вимог швидкого зростання даних. CXL також дає додаткову перевагу - когерентність пам'яті, що дає змогу реалізувати справжні гетерогенні прискорені обчислення.



Адаптивні SoC AMD Versal Premium Series Gen 2 прискорюють пропускну спроможність пам'яті для швидшого передавання даних і швидкодії в реальному часі завдяки найшвидшій із доступних пам'яті LPDDR5X зі швидкістю до 8533 Мб/с. Ця надшвидкісна пам'ять DDR забезпечує до 2,7 раза вищу швидкість під'єднання хоста, як порівняти з аналогічними конкурентними пристроями з пам'яттю LPDDR4/5.



Під'єднання до модулів розширення пам'яті CXL дає змогу збільшити загальну пропускну здатність до 2,7 раза, як порівняти з пам'яттю LPDDR5X. Унаслідок Versal Premium Series Gen 2 дає змогу масштабувати об'єднання і розширення пам'яті для кількох прискорювачів, оптимізуючи використання пам'яті та збільшуючи пропускну здатність і місткість.



Завдяки динамічному виділенню пулу пам'яті для декількох пристроїв адаптивні SoC Versal Premium Series Gen 2 призначені для підвищення ефективності використання пам'яті в багатоголовому єдиному логічному пристрої (MH-SLD), даючи йому змогу працювати без фабрики або комутатора, підтримуючи водночас до двох хостів CXL.



Вдосконалені функції безпеки допомагають Versal Premium Series Gen 2 швидко і безпечно передавати дані як у процесі транспортування, так і в стані спокою. Це перший у галузі FPGA-пристрій із підтримкою інтегрованої цілісності PCIe і шифрування даних (IDE) в апаратному IP. Шифрування, вбудоване в апаратні контролери пам'яті DDR, допомагає захистити дані в стані спокою, а високошвидкісні крипторушії 400G допомагають пристрою захищати призначені для користувача дані на швидкості передавання даних до 2 разів вищою, забезпечуючи швидші безпечні транзакції даних.



Очікується, що засоби розробки AMD Versal Premium Series Gen 2 будуть доступні в другому кварталі 2025 року, а зразки кремнію - на початку 2026 року. Початок серійного постачання очікується в другій половині 2026 року.

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