Cisco представила рішення Wi-Fi 7

15 ноября 2024 г., 15:35

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Під час основного виступу на конференції Cisco Live APJC у Мельбурні Том Гілліс (Tom Gillis), старший віцепрезидент і генеральний директор Cisco Security Business Group, представив продукти на базі технології Wi-Fi 7 і зазначив, що мета Cisco в нових точках доступу - дати замовникам можливість «розв'язати проблеми під'єднання, безпеки та забезпечення надійності, а також створити гнучку основу для захисту робочих місць у майбутньому».



Історично склалося так, що клієнтам доводилося вибирати між точками доступу Meraki, керованими з хмари, і локальним управлінням через Catalyst Center. З новими точками доступу клієнти можуть керувати через хмару або локально, а також швидко і легко перемикатися на свій розсуд. Насправді точки доступу Wi-Fi 6E були першими з подвійним управлінням, але для перемикання режимів управління потрібно було зв'язатися з Cisco і виконати деяку внутрішню роботу.



Для досягнення такого рівня гнучкості потрібно розгорнути нову підписку Cisco на уніфіковані мережі - єдину ліцензію, що охоплює весь портфель Wi-Fi 7 компанії. За словами Тома Гілліса, ця нова підписка «спрощує ведення бізнесу» з виробником і «дає змогу організаціям упевнено інвестувати в бездротові мережі, які можуть рости й розвиватися разом з їхнім бізнесом».



Метт Лендрі (Matt Landry), віцепрезидент з управління продуктами Cisco Wireless, розповів про нові рішення на брифінгу для галузевих аналітиків. Він повідомив про новітні бездротові точки доступу: «Вони не тільки підтримують Wi-Fi 7, а й оснащені додатковими можливостями, особливо у сфері IoT, включно з радіоприймачами з низьким енергоспоживанням Bluetooth і вбудованими надширокосмуговими технологіями для розширених можливостей визначення місця розташування».



Він також додав: «Це перший крок у нашому повному оновленні портфеля бездротових рішень Cisco. Ми об'єднали традиційні бездротові точки доступу Meraki та Catalyst в єдину лінійку бездротових продуктів Cisco, які можна використовувати в будь-якому місці з будь-яким управлінням».



Об'єднання двох портфелів давно назріло. Спочатку, коли Cisco придбала Meraki, передбачалося, що Meraki обслуговуватиме потреби невеликих підприємств, а великі компанії продовжать використовувати Catalyst. Згодом багато великих корпоративних замовників Cisco стали використовувати Meraki у філіях, оскільки хмарне управління було оптимальним для віддалених офісів. Неможливість обміну інформацією, політиками та інструментами управління між Catalyst і Meraki в останні роки викликала невдоволення, тому Cisco з'явився єдиний продукт.



Том Гілліс назвав три ключові можливості, які надають замовникам «потужний, масштабований і орієнтований на досвід підхід» до розгортання бездротових мереж. Він назвав нову платформу Wi-Fi 7 «найінтелектуальнішою бездротовою пропозицією в галузі». Компанія заявила, що її точки доступу автоматично визначають місце розташування і пропонують «оптимізацію продуктивності на основі штучного інтелекту та конфігурацію “з коробки”» завдяки платформі Cisco Spaces з операційною системою, яка перетворює «робочі місця на інтелектуальні простори».



Можливість автоматичного визначення місця розташування значно спрощує покупку. При використанні Wi-Fi в різних країнах і регіонах були потрібні дещо інші конфігурації. Це призводить до появи різних SKU, ліцензій і образів програмного забезпечення та ускладнює процес розгортання. Нові точки доступу володіють інтелектуальними можливостями для визначення місця розташування відразу після підключення і завантаження потрібної конфігурації.



Що стосується безпеки, Cisco вбудувала свої можливості з виявлення загроз і може захистити кожне з'єднання за допомогою AI-нативного профілювання пристроїв, запобігання загрозам, передової бездротової безпеки та шифрування даних.



Крім того, нові точки доступу працюють на базі цифрових рішень Cisco ThousandEyes, які використовують штучний інтелект і автоматизацію для «виявлення та усунення вузьких місць у продуктивності за межами бездротової мережі, а також у належній та не приналежній інфраструктурі». За словами Тома Гілліса, такий підхід дає змогу замовникам «надавати винятковий досвід кожному користувачеві, де б він не перебував».



За останні кілька років Cisco вбудувала ThousandEyes у дедалі більшу кількість своїх продуктів, включно з новими точками доступу, пристроями для спільної роботи та багато іншого. Це дає змогу прискорити усунення проблем із бездротовими мережами, що вкрай складно. Наприклад, якщо у користувача виникають проблеми з продуктивністю під час передавання відео через Wi-Fi, можливі сотні причин. Завдяки спостережливості ThousandEyes можна швидко визначити джерело проблеми та усунути її за малий час.



Повідомляється, останні інновації Cisco відображають її прихильність підходу, заснованому на хмарній платформі для мереж. Ця стратегія спрямована на постійне впровадження продуктів і рішень, оснащених штучним інтелектом, простотою експлуатації та безпекою.



«Коли клієнти розгорнуть мережу наступного покоління Wi-Fi 7, - каже Метт Лендрі, - у них буде все необхідне для створення «розумних» просторів, щоб зібрати воєдино всі дані про енергоспоживання і навколишнє середовище, щоб побачити, де збираються люди, де є точки доступу, щоб увімкнути ці служби визначення місцеперебування, і додати відкритий роумінг для гостей, які приходять у їхнє середовище».



Ці точки доступу - перші мережеві продукти, випущені в рамках нової організаційної структури, і всі продукти передані виконавчому віцепрезиденту Джиту Пателю (Jeetu Patel).



Багато хто вважає точки доступу товаром, але Cisco наділила продукти можливостями штучного інтелекту, безпеки та спостережливості, що є першим кроком на довгому шляху до виконання зобов'язань Пателя. Під час свого виступу на нещодавньому партнерському саміті Cisco він сказав, що «Cisco - це компанія, яку ви не впізнаєте наступного року», що свідчить про великі зміни, що настають.



Нові точки доступу Wi-Fi 7, які можна замовити з 13 листопада, планується постачати в грудні.

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