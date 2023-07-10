Резиденти «Дія.City» створили обʼєднання для представлення інтересів бізнесу

10 июля 2023 г., 13:35

Резиденти «Дія.City» – правового та податкового простору для ІТ – створили громадську спілку «Об’єднання резидентів Дія.City». Його метою є представлення інтересів резидентів «Дія.City» (його резидентами є вже понад 580 компаній) при взаємодії з державними органами, його популяризація в Україні та на міжнародному ринку, сприяння розвитку ІТ-освіти й цифрової економіки нашої держави.

Наразі до об’єднання резидентів «Дія.City» увійшли 16 компаній. Серед них – продуктові компанії Ajax Systems, Roosh, Monobank, MacPaw та Genesis тощо.

Об’єднання резидентів «Дія.City» також прийняло рішення делегувати співзасновника Monobank Олега Гороховського та засновника компанії Ajax Systems Олександра Конотопського в апеляційну комісію з розгляду скарг на рішення про втрату статусу резидента «Дія.City».

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