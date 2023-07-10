Квартальні збитки SUSE збільшилися до 31,6 млн дол.

10 июля 2023 г., 12:35

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SUSE Software Solutions оголосила фінансові результати за другий квартал 2023 року.

Дохід компанії зріс на 1% до 161,9 млн.

В результаті акції компанії впали на 10% до 11,26 євро о 07.37 за Гринвічем, а потім ще більше знизилися до 10,57 євро пізніше того ж дня.

Тим часом за півріччя продажі SUSE сягнули 330,31 млн дол., що більше, ніж 313,32 млн минулого року дол.

Розробник продуктів Linux повідомив, що торгівля в цьому кварталі була м'якшою, ніж очікувалося, і пояснив спад "впливом триваючої економічної невизначеності на прийняття рішень клієнтами", що призвело до "подальших затримок із завершенням нових контрактів і скорочення середньої тривалості контрактів".

Крім того, компанія пояснила, що реорганізація відділу продажів у першому кварталі не набрала очікуваного рівня і вплинула на результати діяльності. Зростання продажів через хмарний напрямок також було нижчим, ніж очікувалося. Все це разом призвело до зниження поточних та очікуваних доходів і грошових потоків у 2023 році.

Операційний прибуток склав 12 млн дол. (падіння на 63%), що відображає передусім більший нереалізований збиток від курсових різниць. Водночас чистий приплив грошових коштів від операційної діяльності склав 4 млн дол., що на 83% менше, що також зумовлено меншою річною вартістю контрактів і коротшою тривалістю контрактів.

При цьому загальні збитки компанії сягнули 31,6 млн дол., рік тому втрати були на рівні 13,7 млн дол.

"Ми маємо вирішити деякі проблеми. Я вже вжив швидких заходів, щоб розблокувати майбутнє зростання, і ми продовжимо налаштовувати нашу організацію на успіх протягом наступних кварталів. Завдяки цим змінам та зростанню наших ринків, моделі з відкритим кодом та потужному портфелю продуктів, я впевнений, що ми маємо всі можливості для реалізації нашого довгострокового потенціалу», наголосив Дірк-Петер ван Левен (Dirk-Peter van Leeuwen), генеральний директор SUSE, сказав:.

У ІІ кв. чисельність персоналу компанії залишилася незмінною порівняно з попереднім кварталом, при цьому компанія обіцяє продовжувати інвестувати в науково-дослідницьку діяльність, що компенсується незначним скороченням штату співробітників відділу продажів.

Протягом кварталу SUSE випустила нову версію Rancher і додала нові платні компоненти для підвищення цінності Rancher Prime, а також випустила останню версію своєї корпоративної платформи Linux, призначену для забезпечення високопродуктивних обчислювальних можливостей, необхідних для робочих навантажень АІ.

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