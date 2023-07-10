Nvidia придбала OmniML, розробника AI-рішень для оптимізації робочих навантажень

10 июля 2023 г., 14:25

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Видання The Information повідомило, що Nvidia придбала стартап OmniML, який фокусується на мініатюризації додатків машинного навчання - включаючи великі мовні моделі - так, щоб вони могли працювати на Edge-пристроях.

«АІ сьогодні потребує настільки великі ресурси, що пристрої класу Edge не здатні надати обчислювальну потужність», - наголосив співзасновник і генеральний директор OmniML Ді Ву (Di Wu), коли компанія змогла залучити 10 млн дол. минулого року. - Це не повинно бути так. Наша модель стиснення ML усуває розрив між додатками АІ та пристроями Edge. Це збільшує потенціал останніх та дозволяє використовувати АІ з урахуванням апаратного забезпечення, який є швидшим, точнішим, економічно ефективнішим і простим у впровадженні для будь-кого на різних апаратних платформах".

Компанія оголосила про партнерство з Intel всього за місяць до придбання з боку Nvidia Невідомо, чи були ці плани скасовані після угоди, але OmniML планувала оптимізувати свої машинного навчання для платформ Intel.

У той час як Nvidia домінує на ринку навчання АІ для центрів обробки даних завдяки своїм графічним процесорам, ринок Edge залишається відкритим - з численними конкурентами, які прагнуть стати лідерами ринку в цьому секторі.

Окрім таких важковаговиків індустрії, як Intel, Qualcomm та Nvidia, безліч стартапів випустили продукти на базі мікросхем Edge AI, серед яких SiMa.ai, Hailo, Mythic і Roviero.

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