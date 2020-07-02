2 июля 2020 г., 17:25

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Возможно, вы слышали про альтернативный Twitter сервис под названием Parler. Он вообще-то запущен два года назад и все эти годы как-то жил в статусе альтернативно-нишевой соцсети, пока Трамп и прочие правые консерваторы не решили бороться против «цензуры» в Twitter. Утверждается, что еще год назад число его пользователей не превышало 100 тыс. человек, а сейчас оно выросло до полутора миллионов.

Сервис подчеркивает, что он никого не банит за взгляды, не вводит цензуру, и вообще полностью непредвзят. Впрочем, как раз в степени непредвзятости сервиса легко убедиться – идете на сервис, заводите себе аккаунт и получаете первым же экраном рекомендацию подписаться на десяток или более ярых республиканцев, поливающих своих оппонентов из Демократической партии всем, что под руку попадётся. Основатель сервиса заявлял, что выплатит 10 тыс. долл. владельцу аккаунта с демократическими взглядами, который имеет в Twitter 50 тыс. подписчиков и перейдет к ним, но, судя по увеличению суммы до 20 тыс., особой востребованностью предложение не пользуется.

А я про него вспомнил еще и потому, что пошли сообщения о том, что пользователей там таки банят и довольно интенсивно – причем, как раз в случае высказывания не вполне консервативных мыслей.

https://www.techdirt.com/articles/20200627/23551144803/as-predicted-parl...

Республиканский Twitter

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