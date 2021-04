Решение Anywhere Workspace от VMware поможет организовать дистанционную работу

26 апреля 2021 г., 14:35

Компания VMware анонсировала решение Anywhere Workspace, которое поможет предприятиям создавать для сотрудников эффективные и безопасные условия работы независимо от их местоположения.

Среди преимуществ VMware Anywhere Workspace называются: коммуникация с сотрудниками по множеству каналов, что позволяет им работать продуктивнее с любого устройства, из любого места, по любой сети; повышенная защита распределенной рабочей сети, благодаря чему каждый пользователь может получить доступ ко всем приложениям с любого устройства. Модель Zero Trust при этом совмещает методы обеспечения безопасности сети на периферии с технологиями безопасности на конечных устройствах; автоматизация рабочего пространства, что делает ИТ-инфраструктуру не только более простой, гибкой и эффективной, но и более современной.

VMware Anywhere Workspace совмещает в себе три передовых решения. VMware Workspace ONE обеспечивает единое управление конечными устройствами, виртуализирует настольные ПК и приложения, а также предоставляет целый ряд инструментов для повышения удобства, продуктивности и безопасности; VMware Carbon Black Cloud защищает конечные устройства и рабочие нагрузки в облачной среде; VMware SASE совмещает возможности SD-WAN с функциями облачной безопасности, включая облачную веб-безопасность, сетевой доступ по модели Zero Trust и межсетевой экран. Эти возможности предоставляются по модели «как услуга» (as-a-service).

