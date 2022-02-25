Dell та VMware допоможуть Munich Re розвивати мультихмарний пидхид

25 февраля 2022 г., 15:35

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Dell Technologies та VMware оголосили про співпрацю з Munich Re, однією з провідних світових перестрахувальних компаній.



У рамках укладених договорів будуть проводитися роботи над послідовним, одноманітним підходом до глобальних ІТ-операцій компанії, що забезпечують підвищену продуктивність та гнучкість за високого рівня безпеки, необхідного для робочих навантажень з інтенсивним використанням даних.



Зазначається, що Dell та VMware допоможуть Munich Re дотримуватися нормативних вимог та скорочувати витрати на ІТ. Рішення Azure VMware Solution, що входить до складу Microsoft Azure, і сучасна приватна хмара на базі продуктів Dell Technologies і VMware допоможуть замовнику створити узгоджену мультихмарну архітектуру, в якій дані та робочі навантаження можна обробляти та доставляти саме туди, де вони потрібні, та спільно використовувати їх у кількох середовищах. Мультихмарна архітектура допоможе Munich Re забезпечити узгоджену, однакову взаємодію з клієнтами у різних середовищах завдяки єдиній ІТ-інфраструктурі, що консолідує всі глобальні центри обробки даних Munich Re у три хаби.



«За допомогою Dell Technologies та VMware ми створюємо узгоджену хмарну операційну модель для стандартизації нашої інфраструктури та ефективного підвищення продуктивності, стабільності та відмовостійкості нашого середовища, - зазначив Робін Джонсон (Robin Johnson), ІТ-директор Munich Re. – Ця сучасна мультихмарна інфраструктура допоможе нам здійснювати повсякденні бізнес-операції. Вона забезпечить гнучкість, що дозволяє підібрати правильну хмару для будь-якої програми або сценарію використання».



Наголошується, що рішення Azure VMware Solution може прискорити ініціативи з модернізації додатків та хмарних середовищ із меншим ризиком та кращими економічними показниками, ніж традиційні підходи. Воно також дозволяє розширювати або переносити існуючі робочі навантаження VMware безпосередньо до Microsoft Azure. Приватна хмара Munich Re буде заснована на системах гіперконвергентної інфраструктури Dell VxRail із програмним забезпеченням VMware Cloud Foundation. Щоб забезпечити одноманітне управління у хмарних середовищах та реалізувати політики безпеки, що відповідають робочим навантаженням, де б вони не розміщувалися, Munich Re також використовуватиме ПЗ VMware vRealize Cloud Management та VMware NSX.



«Страхова галузь переживає технологічну революцію, починаючи з обробки заяв та закінчуючи методами залучення клієнтів, - заявив Бредд Льюїс (Bradd Lewis), віце-президент Dell Technologies та керівник відділу фінансових послуг. - Компанія Munich Re знову звернулася до Dell і VMware з метою розробки мультихмарної стратегії, яка допомогла б створити потужну і стабільну ІТ-інфраструктуру і гнучко реагувати на вимоги галузі, що динамічно розвивається, за допомогою ефективної, стандартизованої та автоматизованої платформи».



«У страховій галузі ми бачимо, як наші клієнти інвестують у стратегії гібридної хмари, щоб надавати своїм клієнтам більш ефективні та індивідуальні рішення, - наголосила Дженніфер Менрі (Jennifer Manry), віце-президент VMware з глобальних галузей. - Але для збереження стійкості потрібен не підхід спочатку хмара, а розумне використання хмар - cloud smart замість cloud first. Разом з Dell ми маємо унікальний шанс надати Munich Re можливість прискорити інновації за допомогою більш розумного шляху переходу до гібридного хмарного середовища, яке забезпечує гнучкість для швидкого масштабування та переміщення робочих навантажень між ІТ-середовищами без жодних обмежень та компромісів».

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист