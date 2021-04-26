Компоненты для Galaxy S21 Ultra на 7% дешевле, нежели у предшественника

26 апреля 2021 г., 13:50

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Согласно подсчетам аналитиков, из Counterpoint Research, стоимость комплектующих для производства флагманского смартфона Samsung — Galaxy S21 Ultra mmWave с объемом памяти 128 Гб — снизились на 7% относительно аналогичного показателя предыдущего лидера корейской линейки — Galaxy S20 Ultra 5G. Стоимость производства аппарата теперь составляет 533 долл.

Переход с 7нм- на 5нм-чипсеты позитивно отразился на вычислительной мощности новинки, но также повлиял на конченую стоимость. С другой стороны, интеграция 5G-модема в основной чипсет, а также внедрение платформы Exynos 2100 вместо Snapdragon 888 на некоторых рынках сбыта, позволили существенно снизить затраты на производство.

Тот факт, что новое поколение флагманского семейства продается дешевле предыдущего не осталось незамеченным на ключевых рынках сбыта — в Европе и Северной Америке. Общий объем продаж Galaxy 21S в феврале (первый полный месяц продаж) вырос на 22% относительно аналогичного показателя у предыдущего поколения — Galaxy S20 в 2019 г. — и достиг свыше 3,4 млн шт.

Стоимость компонентов составных частей Galaxy S21 и S21+ (BoM) сократилась на 12-13% относительно Galaxy S20 и S20+ 5G.

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