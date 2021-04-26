Apple с партнерами создала Restore Fund на 200 млн долл. для борьбы с изменениями климата

26 апреля 2021 г., 15:15

0

Tweet

Компания Apple объявила об уникальной в своём роде инициативе по сокращению выбросов углерода: создании фонда под названием Restore Fund. Инициатива подразумевает инвестиции в проекты по развитию лесных хозяйств, что позволит удалить углерод из атмосферы и принести прибыль инвесторам.



Фонд, размер которого составляет 200 млн долл., учреждён компанией Apple совместно с Международным обществом сохранения природы и Goldman Sachs. Предполагается, что благодаря вложению этих средств удастся ежегодно удалять из атмосферы по меньшей мере 1 миллион метрических тонн углекислого газа, что эквивалентно количеству топлива, используемого более чем 200 000 единиц пассажирского транспорта. При этом планируется создать прибыльную финансовую модель, которая поможет привлечь дальнейшие инвестиции в восстановление лесов.



«У природы есть лучшие инструменты для удаления углерода из атмосферы. Леса, болота и луга поглощают углерод и удерживают его в почве, в корнях и ветвях, — сказала Лиза Джексон, вице-президент Apple по вопросам экологии, политики и социальной работы. — Создавая фонд, который будет приносить не только прибыль, но и измеримую пользу окружающей среде за счёт снижения количества углерода в атмосфере, мы стремимся инициировать более глобальные изменения в будущем. Мы надеемся, что нашему примеру последуют другие компании во всём мире; что они разделят наши цели и помогут своими инвестициями поддержать и защитить критически важные экосистемы».



Создание фонда является частью более глобальной инициативы Apple: сделать углеродно-нейтральной всю свою деятельность к 2030 году. Компания собирается напрямую устранить 75% углеродных выбросов, возникающих за счёт работы поставщиков и производства продуктов, к 2030 году, а фонд поможет компенсировать остальные 25%, удаляя углерод из атмосферы. Деревья поглощают углерод в процессе роста: согласно подсчётам исследователей, тропические леса удерживают больше углерода, чем всё человечество произвело за последние 30 лет из-за сжигания угля, нефти и природного газа — и это несмотря на продолжающееся уничтожение лесов. Задача фонда — использовать потенциал этого естественного решения, расширив его таким образом, чтобы сделать привлекательным для бизнеса.



Вместе с Международным обществом сохранения природы и Komaza — компанией, которая занимается устойчивым лесным хозяйством в малых масштабах, Apple собирается продолжить работу, направленную на уменьшение углеродных выбросов, сохранение биоразнообразия и социально-экономическое развитие.



Чтобы гарантировать, что объём углерода, поглощаемого лесными массивами, будет точно подсчитан и вредные вещества уже не вернутся в атмосферу, фонд Restore Fund планирует использовать надёжные международные стандарты, принятые авторитетными организациями, такими как Verra и Межправительственная группа экспертов по изменению климата, и сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Фонд будет отдавать приоритет инвестициям в леса на землях, выведенных из хозяйственного использования. Такие леса станут буферными зонами, помогут повысить биологическое разнообразие и смогут приносить доход за счёт разумного управления.



Международное общество сохранения природы является соинвестором фонда и отвечает за контроль над соблюдением строгих экологических и социальных стандартов при реализации проектов. Компания Goldman Sachs управляет фондом. Позже в этом году три компании выберут новые проекты для реализации.



«Инновации лежат в основе подхода Apple к борьбе с изменениями климата, и Goldman Sachs гордится возможностью работать с этой компанией и с Международным обществом сохранения природы, — сказала Дина Пауэлл, глобальный руководитель отдела Sustainability and Inclusive Growth (Устойчивое развитие и инклюзивность) в финансовой компании Goldman Sachs. — Мы все согласны с тем, что необходимо предпринимать срочные меры по борьбе с изменениями климата, и это требует подключения ресурсов частного капитала. Частным компаниям нужно присоединиться к новым или уже существующим инициативам, направленным на устойчивое удаление углерода из атмосферы при строгом соблюдении высоких стандартов. Мы уверены, что создание этого фонда позволит привлечь значительные дополнительные инвестиции в борьбу за экологию».

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!