Broadcom купує компанію VMware за 61 мільярд доларів

26 мая 2022 г., 16:28

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Broadcom офіційно заявила, що придбає компанію VMware у рамках досягнутої угоди. Слід зазначити, що інформація про перемови між цими ігроками йшли останній тиждень.



Придбання буде реалізоване виплатою готівкою та акціями на суму 61 ​​млрд дол., що, як кажуть експерти ринку, є найбільшою та найсміливішою заявкою виробника чіпів для диверсифікації свого бізнесу.



Це придбання стане другим за величиною в індустрії цього року, поступаючись лише угоді Microsoft на суму 68,7 млрд дол. з покупки виробника відеоігор Activision Blizzard.



Ціна пропозиції Broadcom у 142,50 дол. за акцію VMware становить майже 49% премії. Покупець також візьме на себе 8 млрд доларів чистого боргу Vmware.



Акції виробника чіпів знизилися майже на 1% на попередніх торгах у четвер, тоді як VMware подорожчали на 1,3%.



Головний виконавчий директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan), який перетворив свою компанію в одного з найбільших світових виробників чіпів шляхом поглинань, демонструє неабиякий підхід в укладеннях угод й у секторі програмного забезпечення.



Одним махом ця угода майже потроїть дохід Broadcom від програмного забезпечення до приблизно 45% від загального обсягу продажів.



Угода також є ключовим моментом для головного виконавчого директора Dell Technologies Inc Майкла Делла, який минулого року зміг відокремити VMware від виробника комп’ютерів.



Майкл Делл володіє 40% акцій VMware, а його фінансовий партнер Silver Lake, приватна інвестиційна компанія - 10%.



В рамках угоди VMware буде дозволено отримувати пропозиції від конкурентів протягом 40 днів.



Поворот Broadcom до програмного забезпечення почався після того, як спроба придбати гігант мобільних чіпів Qualcomm була заблокована колишнім президентом США Дональдом Трампом у 2018 році з міркувань національної безпеки.



Відтоді Broadcom придбала компанію з програмного забезпечення для бізнесу CA Technologies за 18,9 млрд доларів та підрозділ корпоративних рішень Symantec за 10,7 млрд доларів.



Необхідно відзначити, що VMware домінує на так званому ринку програмного забезпечення для віртуалізації. Цей бізнес почав сповільнюватися, оскільки компанії знайшли нові інструменти для роботи за допомогою хмарних обчислень, що спонукало VMware шукати нові напрямки, в тому числі через партнерство з Amazon.com.



Слід додати, що як кажуть експерти, Broadcom не має досвіду великих витрат на дослідження та розробки, а розвиток VMware вимагає зовсім іншого. Тому будемо спостерігати за подальшим розвитком цього процесу.

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