Micro Focus запустила Fortify on Demand для AWS GovCloud

Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Micro Focus в Украине, сообщила о том, что вендор запускает Fortify on Demand для AWS GovCloud.



Micro Focus объявила о переносе её сервисов тестирования безопасности приложений, Fortify on Demand, в изолированный регион AWS GovCloud, предназначенный для размещения в облаке конфиденциальных данных и ответственных рабочих нагрузок и удовлетворяющий самым строгим требованиям правительства США по обеспечению безопасности и соответствия.



Fortify on Demand является первым и единственным поставщиком, который одновременно сертифицирован Объединённым советом по авторизации (JAB) и уполномочен Федеральной программой управления рисками и авторизацией (FedRAMP) предлагать правительственным агентствам тестирование безопасности приложений с соблюдением внутренних политик управления рисками.



Сервис предоставляет комплексные решения для онпремисных и сервисных (aaS) предложений, дающие клиентам гибкость выбора в зависимости от нужд безопасности их приложений. Обновленный портфель может быть полностью интегрирован в любую цепочку инструментов DevOps с расширенными возможностями автоматизации.



С переходом на AWS GovCloud, Fortify on Demand теперь предлагает сервисы безопасности, такие как статическое, динамическое и мобильное тестирование приложений для наиболее ответственных агентств страны, включая Министерство обороны, Министерство внутренней безопасности, Госдепартамент, Федеральное авиационное управление, Армия и ВВС США.



К преимуществам Fortify on Demand относят сочетание самых передовых и всесторонних методик тестирования с обзорами экспертов; защиту конфиденциальных несекретных файлов шифрованием на стороне сервера в Amazon S3; возможность ограничивать доступ к данным по людям, времени и локациям; централизованный портал с интуитивно понятными информационными панелями приложений, уязвимостей и рабочих потоков для одного приложения или для всего их портфеля.



Fortify on Demand уже доступен для ознакомления или покупки.

