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Micro Focus запустила Fortify on Demand для AWS GovCloud

7 июля 2020 г., 15:45
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Micro Focus запустила Fortify on Demand для AWS GovCloud

Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Micro Focus в Украине, сообщила о том, что вендор запускает Fortify on Demand для AWS GovCloud.

Micro Focus объявила о переносе её сервисов тестирования безопасности приложений, Fortify on Demand, в изолированный регион AWS GovCloud, предназначенный для размещения  в облаке конфиденциальных данных и ответственных рабочих нагрузок и удовлетворяющий самым строгим требованиям правительства США по обеспечению безопасности и соответствия.

Fortify on Demand является первым и единственным поставщиком, который одновременно сертифицирован Объединённым советом по авторизации (JAB) и уполномочен Федеральной программой управления рисками и авторизацией (FedRAMP) предлагать правительственным агентствам тестирование безопасности приложений с соблюдением внутренних политик управления рисками.

Сервис предоставляет комплексные решения для онпремисных и сервисных (aaS) предложений, дающие клиентам гибкость выбора в зависимости от нужд безопасности их приложений. Обновленный портфель может быть полностью интегрирован в любую цепочку инструментов DevOps с расширенными возможностями автоматизации.

С переходом на AWS GovCloud, Fortify on Demand теперь предлагает сервисы безопасности, такие как статическое, динамическое и мобильное тестирование приложений  для наиболее ответственных агентств страны, включая Министерство обороны, Министерство внутренней безопасности, Госдепартамент,  Федеральное авиационное управление, Армия и ВВС США.

К преимуществам Fortify on Demand относят сочетание самых передовых и всесторонних методик тестирования с обзорами экспертов; защиту конфиденциальных несекретных файлов шифрованием на стороне сервера в Amazon S3; возможность ограничивать доступ к данным по людям, времени и локациям; централизованный портал с интуитивно понятными информационными панелями приложений, уязвимостей и рабочих потоков для одного приложения или для всего их портфеля.

Fortify on Demand уже доступен для ознакомления или покупки.


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