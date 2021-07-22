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Sergey Petrenko

RCS против iMessage?

22 июля 2021 г., 17:35

Американские мобильные операторы активно переключаются на RCS – формат Rich Communication Services, который призван заменить SMS и активно продвигается Google в Android. Сейчас эту систему разворачивают AT&T и T-Mobile, а со следующего года к ним присоединится Verizon.

И это очень интересный вопрос – как этот формат поддержит Apple. Строго говоря, RCS является полным аналогом iMessage, но на данный момент доступен только для Android. Google при этом подчеркивает, что формат открытый, претендует на роль стандарта и управляется GSMA. Сейчас SMS служит таким уровнем совместимости – если ваш корреспондент не пользуется iMessage, вы можете отправить ему SMS. Но если SMS не будет поддерживаться операторами, проиграют именно iMessage – ведь тогда для общения будут использоваться другие мессенджеры, которые обеспечивают кросс-платформенность.

RCS против iMessage?

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