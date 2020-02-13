Essential, фирма создателя Android, закрывается

13 февраля 2020 г., 16:11

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Essential Products., фирма, которую основал создатель системы Android, Энди Рубин (Andy Rubin), объявила о закрытии. Руководство Essential объясняет такой шаг тем, что не видит «чёткого пути» для доставки своих следующих продуктов заказчикам.

Запуск Essential три года назад изобиловал громкими заявлениями о модульной конструкции нового поколения, никогда не устаревающем смартфоне, способном составить угрозу рыночным позициям крупнейших брендов, таких как Samsung Electronics и Sony. Амбиции Рубина были подкреплены 330 миллионами долларов венчурных инвестиций от таких видных игроков, как Amazon.com, Tencent Holdings и Hon Hai Precision Industry.

Первый смартфон нового стартапа, Essential PH-1, дебютировал летом 2017 года, и быстро стало ясно, что ни сам он, ни его продажи не оправдали ожиданий. Модель PH-1 ничем не выделялась на фоне уже завоевавших популярность высокоуровневых аппаратов Apple iPhone и Samsung Galaxy, а высокая цена ($700) не позволяла конкурировать с более доступными Android-смартфонами китайских брендов.

Не сработала и главная ставка Рубина на модульность. Магнитный разъём позволял расширять функциональность устройства, подключая к нему различные модули, однако компания смогла предложить только одну разновидность модуля расширения — 360-градусную камеру, и этого оказалось недостаточно для завоевания рынка.

Миновал год, и Essential свернула разработку следующего смартфона, а притягательность Рубина для инвесторов изрядно подпортил раздутый прессой скандал о сексуальных домогательствах с его стороны, из-за которых, якобы, ему пришлось покинуть компанию Google.

Уже тогда поползли слухи, что готовится продажа Essential. Вместо этого, в прошлом году ею были опубликованы изображения сверхтонкого концептуального смартфона Gem, работающего на специальной версии Android.

Последние надежды немногочисленных сторонников Essential были разбиты вчерашним сообщением в блоге компании, где она призналась, что продвигала проект Gem так долго, как это только было возможно, но, к сожалению, не может довести его до стадии коммерческого продукта.

«Учитывая это, мы приняли трудное решение прекратить свою деятельность и закрыть Essential, — говорится в официальном заявлении. — Мы невероятно благодарны нашим сотрудникам в Пало-Альто и Бангалоре, а также нашим глобальным партнерам за их помощь и преданность делу воплощения этой концепции в жизнь».

С закрытием Essential прекратится поддержка модели PH-1, последнее обновление для неё вышло 3 февраля. Кроме того, закрывается и почтовый клиент Newton Mail, который Essential купила в 2018 г.

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