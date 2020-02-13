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Fortinet Secure SD-WAN теперь и в облаках Equinix

13 февраля 2020 г., 15:45
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Компания Fortinet объявила о начале сотрудничества с компанией Equinix, которая на глобальном уровне занимается подключением к интернету и центрам обработки данных. Цель проекта – ускорение соединения с облачными сетями посредствам добавления решения Fortinet Secure SD-WAN в структуру Equinix’s Network Edge.

Как отмечается, бизнес все чаще обращается к SD-WAN для улучшения пользовательского опыта, снижения затрат и оптимизации подключения ко множеству облачных платформ из различных филиалов и подразделений.

На сегодняшний день более 21 тыс клиентов выбрали Fortinet Secure SD-WAN, многие из них предпочли развернуть решение непосредственно в филиалах для ускорения внедрения облачных технологий и повышения удобства работы с приложениями для бизнеса. Для предприятий, которые внедряют стратегию Cloud First, или гибридную мультиоблачную стратегию, используя множество открытых облаков для более быстрого подключения с границ WAN, Fortinet Secure SD-WAN теперь доступен в качестве виртуальной сетевой службы через Network Edge на платформе Equinix.  

Подключение Fortinet Secure SD-WAN в Network Edge позволяет компании Equinix предоставить корпоративным клиентам решение на базе облачных вычислений в различных открытых облаках с полнофункциональной SD-WAN, масштабируемой от средних до крупных распределенных предприятий. Благодаря этому  клиенты смогут решать проблемы, связанные с задержками при доступе к многооблачным приложениям, и оптимизировать свои облачные подключения без ущерба для безопасности. Также расширяет возможности Fortinet Secure SD-WAN добавление опции колокейшн, которая доступна через аппаратное устройство, в качестве NFV для локального развертывания, а также в качестве виртуального устройства у всех основных облачных провайдеров. Решение Fortinet Secure SD-WAN обеспечивает ускоренную пропускную способность для рабочих нагрузок, имеющихся у любого поставщика общедоступных облачных услуг по всему миру, с полной поддержкой множественных и гибридных облаков.

Благодаря интеграции межсетевого экрана следующего поколения, решение Fortinet Secure SD-WAN, которое теперь доступно через Edgeix Network Edge, позволяет организациям не только ускорить подключение к облаку через общедоступные облака и приложения SaaS, но и обеспечивает устойчивую безопасность. Упрощенные операции с централизованным управлением и аналитикой позволяют корпоративным клиентам инициализировать систему «нулевым касанием» для более быстрого развертывания. Гибкая модель лицензирования, основанная на подходе bring-your-own-license или подписке (subscription-based pay-as-you-go), позволяет клиентам выбрать модель лицензирования, которая наилучшим образом отвечает их потребностям.


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