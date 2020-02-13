lifecell запустил мобильный кошелек Paycell

13 февраля 2020 г., 16:45

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Оператор lifecell объявил о запуске мобильного кошелька Paycell, с помощью которого можно удобно и безопасно осуществлять платежи с минимальной комиссией.

Приложение Paycell доступно для абонентов всех операторов, которые пользуются смартфонами с операционной системой Android. Главным преимуществом зарегистрированных абонентов lifecell, которые обслуживаются по индивидуальным тарифным планам на условиях предоплаты, является возможность совершать оплату услуг с баланса мобильного счета. Также абоненты оператора, которые скачали приложение, получат в подарок 1 ГБ Интернета на 7 дней. Платежи с помощью Paycell защищены технологией 3D Secure и осуществляются в соответствии с международными стандартами в области защиты платежей.

С помощью платежного приложения Paycell можно:

создать электронный кошелек,

пополнить электронный кошелек банковской картой,

проверить баланс,

просмотреть историю транзакций,

оплатить более тысячи сервисов онлайн,

перевести средства на банковскую карту или любой другой электронный кошелек,

узнать о действующих акциях и предложениях от партнеров.

В приложении можно просматривать историю платежей, переводить деньги между кошельками без комиссии, отправлять запрос о перечислении средств тем, кто также пользуется приложением Paycell, и быстро перевести деньги с помощью QR-кода.

В случае, если пользователь уже имеет свой кабинет на oplata.lifecell.ua, его сохраненные карты будут отображаться в приложении Paycell.

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