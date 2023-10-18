Qualcomm та Google взялися за RISC-V

18 октября 2023 г., 9:35

0

Tweet

Qualcomm та Google офіційно оголосили, що об'єднують зусилля для розробки процесорів на платформі RISC-V для пристроїв, що носяться.



Лише місяць тому Google представила останню версію свого смартгодинника Pixel Watch 2, який базується на процесорі Snapdragon W5 Gen 1 Wearable від Qualcomm. Останні мають чотири ядра A53 від Arm, які оптимізовані у напрямку енергоефективності, а не продуктивності.



I ось у рамках нещодавно оголошеного партнерства, ці дві компанії будуть розробляти нові процесори Snapdragon Wear не з ядрами Arm, а на базі RISC-V. Ці майбутні процесори будуть оптимізовані для живлення пристроїв, що носяться, таких як смартгодинники, які працюють під управлінням операційної системи Google Wear OS.



Чипи RISC-V Snapdragon Wear, які Google розробляє разом з Qualcomm, скоріш всього будуть використані у майбутніх версіях Pixel Watch.



Qualcomm натякнула, що її чипи RISC-V також будуть доступні для інших виробників пристроїв, окрім Google. За словами компанії, одна з її цілей - "допомогти скоротити час виходу на ринок для OEM-виробників при запуску смартгодинників".



Google і Qualcomm заявили, що ще одним пріоритетом їхнього партнерства буде забезпечення доступності "додатків і надійної програмної екосистеми" для пристроїв на базі RISC-V.



Нагадаємо RISC- була в Каліфорнійському університеті в Берклі у 2010 році, це архітектура зі скороченим набором інструкцій з відкритим вихідним кодом. Arm стягує ліцензійні платежі з компаній, які використовують її архітектуру. RISC-V, навпаки, є безкоштовною, що є однією з головних причин її зацікавленості з боку таких гравців індустрії, як Google та Qualcomm.



Перехід з Arm на RISC-V теоретично може дозволити виробникам напівпровідників зменшити свої витрати. Крім того, той факт, що RISC-V має відкритий вихідний код, спрощує ліцензування. Архітектури, що розповсюджуються за комерційною ліцензією, часто мають обмеження на використання.



Недоліком RISC-V є те, що, хоча це і не нова технологія, її впровадження в промисловість знаходиться на початковій стадії. Відносно мало інженерів-розробників мікросхем мають досвід створення процесорів RISC-V. Крім того, кількість інструментів розробки та інших програмних продуктів, сумісних з цією архітектурою, ще обмежена.



За останні кілька кварталів гравці у галузі зробили кроки для вирішення цих проблем. У серпні цього року Qualcomm та чотири інші виробники мікросхем заснували спільне підприємство, яке базується в Німеччині та має на меті розширити впровадження процесорів RISC-V в автомобільному секторі.



У серпні минулого року Qualcomm та чотири інші виробники мікросхем створили спільне підприємство для розширення використання процесорів RISC-V. Підприємство, що базується в Німеччині, спочатку зосередиться на збільшенні використання RISC-V в автомобільному секторі. Qualcomm має бізнес-підрозділ, який займається виробництвом чіпів для "розумних" автомобілів та автономних транспортних засобів.



Раніше галузевий консорціум за підтримки Qualcomm та Google запустив ініціативу RISC-V під назвою RISE. Ініціатива спрямована на збільшення кількості програмних продуктів, які можуть працювати на чіпах RISC-V. Початковий фокус консорціуму - додати сумісність з базовими програмними технологіями, такими як дистрибутиви Linux, мови програмування та інструменти компіляторів.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні