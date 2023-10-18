Ще понад 800 безпілотників різного призначення передає на фронт «Армія дронів»

18 октября 2023 г., 8:35

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У новій партії безпілотників від державної програми «Армія дронів» – 840 розвідувальних та ударних БПЛА, які придбали за кошти держбюджету. Завдяки дронам військові проводитимуть ефективну розвідку, коригуватимуть артилерію та знешкоджуватимуть ворога.

«У звітах ударних рот БПЛА ми бачимо наскільки ефективні дрони в обороні та знищенні техніки ворога. Майже щотижня «Армія дронів» передає тисячні партії безпілотників на фронт, щоб військові могли результативно проводити спецоперації. Цього разу відправляємо 500 Мавіків, 300 FPV-дронів Phoenix та 40 ударних коптерів Vampire», – зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

DJI Mavic 3Е – розвідувальні дрони, які можуть залітати в тил противника й фіксувати переміщення ворога, військову техніку та склади. Вони допомагають коригувати артилерію по позиціях росіян, а камера із зумом якісно та швидко фіксує позиції, тому не потрапляють під приціл окупантів.

Phoenix 03 Heavy UCAV – українські FPV-дрони здатні працювати як удень, так і вночі. Вони уражають пункти спостереження, влучають у бліндажі та атакують бронетехніку. Vampire – ударні коптери з тепловізором, які можуть літати на висоті до 400 м. Дрон можна використовувати з різними боєприпасами проти особового складу, броньованої техніки, складів тощо.

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