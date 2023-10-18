«Мінцифри» разом з Palantir створюють для уряду віртуального помічника на базі ШІ

18 октября 2023 г., 10:35

«Міністерство цифрової трансформації України» спільно з компанією Palantir, що спеціалізується на аналітиці великих даних, працюють над технологією, яка допоможе державі зекономити мільйони, ухвалювати дієві управлінські рішення та стане віртуальним помічником для уряду.

Продукт фактично є просунутим дата-аналітиком. Він структурує та аналізує багато даних, а потім перетворює їх на зрозумілу інформацію для міністерств, держорганів і громад. Наприклад, за кілька секунд з’ясовує, скільки українських шкіл зруйновано і що потрібно для їх відновлення, яка кількість замінованих територій та скільки піде на розмінування тощо.

Система надає комплексну аналітику та візуалізацію – формує текст, звіти, додатки. Раніше дата-аналітики витрачали на це до кількох днів. Наразі вона навчається на нових даних, а інструментарій постійно вдосконалюється.

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