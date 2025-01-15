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Qualcomm найняла головного архітектора Intel Xeon

15 января 2025 г., 11:45
Як повідомляє CRN, компанія Qualcomm найняла Сайлеша Коттапаллі (Sailesh Kottapalli), який очолить розробку процесорів для центрів обробки даних компанії. 
 
Коттапаллі до цього працював 28 років в Intel над різними проектами, включаючи Itanium. Останнім часом він відповідав за кілька поколінь процесорів Xeon, як головний архітектор платформи. 
 
Зазначається, що Сайлеш Коттапаллі приєднується до Qualcomm на посаді старшого віце-президента і очолить роботу компанії над процесорами для центрів обробки даних. 
 
Очікується, що майбутні серверні процесори Qualcomm будуть використовувати ядра, розроблені інженерами Nuvia, компанії, яка була придбана за 1,4 мільярда доларів у 2021 році. Nuvia спочатку розробляла свої ядра Phoenix (тепер називається Oryon) на базі Arm з урахуванням потреб центрів обробки даних, але зараз Qualcomm використовує їх для систем на чіпах (SoC) Snapdragon X для споживчих ПК.

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