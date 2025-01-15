Canalys: глобальні поставки ПК у 2024 році зросли на 3,8% до 255 мільйонів

15 января 2025 г., 12:25

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Світовий ринок ПК у 2024 році відзначився стабілізацією і вступив на шлях до відновлення та комерційного циклу оновлення у 2025 році. Згідно з останніми даними Canalys, у четвертому кварталі ринок продемонстрував п'ятий квартал поспіль зростання, а загальний обсяг поставок настільних ПК, ноутбуків і робочих станцій зріс на 4,6% до 67,4 млн одиниць.

Поставки ноутбуків (включно з мобільними робочими станціями) досягли 53,7 млн одиниць, збільшившись на 6,2%. У той час як постачання настільних комп'ютерів (включаючи стаціонарні робочі станції) впали на 1,4% до 13,7 млн одиниць.

Очікується, що 2025 рік стане роком прискорення зростання, оскільки закінчення підтримки Windows 10 у жовтні підштовхне сотні мільйонів користувачів ПК оновити свої пристрої.

«2024 рік став роком помірного відновлення і повернення до традиційної сезонності для ринку ПК, оскільки річний обсяг поставок зріс на 3,8%. Зростання дещо збільшилося у четвертому кварталі, коли поставки зросли на 4,6% в річному обчисленні, що свідчить про позитивну тенденцію, оскільки ми наблизилися до дати завершення підтримки Windows 10, - заявив Кірен Джессоп (Kieren Jessop), аналітик Canalys. - Попит у святковий сезон був підтриманий значними знижками від постачальників і роздрібних торговців, що приваблювало споживачів, які ставали все більш чутливими до ціни. Крім того, використання послуг «купи зараз, заплати пізніше» підтримало цю тенденцію, і все більше прикладів використання цих пропозицій для стимулювання витрат на дорогі товари, такі як комп'ютери. У Китаї державне стимулювання у вигляді споживчих субсидій сприяло збільшенню витрат на ноутбуки на тлі послаблення попиту».

«У перспективі ринок ПК готовий до прискорення зростання, в першу чергу завдяки комерційному попиту, оскільки компанії готуються до завершення роботи з Windows 10, - зазначив Ішан Датт (Ishan Dutt), головний аналітик Canalys. - Досягнення, продемонстровані на CES 2025, підкреслюють прагнення індустрії зробити ПК зі штучним інтелектом категорією гало-ефекту, залучаючи клієнтів до розмов про більш широке оновлення парку комп'ютерів. Оскільки дорожні карти виробників процесорів і ПК починають впроваджувати AI на пристроях у все більше категорій, цінових діапазонів і регіонів. Ми очікуємо, що в 2025 році на ПК з підтримкою AI припадатиме 35% світових поставок».

Lenovo посіла перше місце в четвертому кварталі 2024 року, відвантаживши 16,9 мільйона пристроїв по всьому світу, що на 4,9% більше, ніж у четвертому кварталі 2023 року, коли вона досягла високих показників поставок. На другому місці опинилася компанія HP зі зниженням поставок на 1,6%, що склало 13,7 мільйона одиниць у всьому світі. Dell утрималася на третьому місці, але знижувала поставки в кожному кварталі року, впавши на 0,2% в IV кв. Apple залишилася на четвертому місці, відвантаживши 5,9 мільйона пристроїв з річним зростанням на 3,1%, тоді як Asus замкнула п'ятірку лідерів, продемонструвавши найвищі темпи зростання серед провідних вендорів - 21,6% у річному обчисленні.

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