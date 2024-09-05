Qualcomm анонсувала 8-ядерні процесори Snapdragon X Plus для ПК Copilot+

5 сентября 2024 г., 9:35

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Напередодні виставки IFA 2024 компанія Qualcomm Technologies оголосила про розширення свого портфоліо серії Snapdragon X.

Представлено 8-ядерний процесор Snapdragon X Plus - платформу, яка забезпечує багатоденну роботу від батареї, безпрецедентну продуктивність і можливості Copilot+ зі штучним інтелектом для ще більшої кількості людей.

У компанії зазначають, восьмиядерний процесор Qualcomm Oryon, що лежить в основі платформи Snapdragon X Plus, забезпечує блискавичну реакцію та ефективність, підвищуючи продуктивність процесора на 61%, тоді як пікова продуктивність конкурентів вимагає на 179% більше енергії. Інтегрований графічний процесор і підтримка до трьох зовнішніх моніторів гарантує виняткову графіку та захоплюючі візуальні ефекти.

В основі 8-ядерного процесора Snapdragon X Plus лежить потужний NPU з обчислювальною потужністю AI 45 TOPS і найкращою продуктивністю на ват, що в поєднанні зі значними досягненнями платформи в галузі зв'язку підніме продуктивність на нові висоти в ультрапортативних пристроях з неймовірною тривалістю роботи від акумулятора.

«Перші та найкращі ПК Copilot+ працюють на платформах серії Snapdragon X, відкриваючи нове покоління персональних комп'ютерів, що стало можливим завдяки нашому революційному NPU, - заявив Крістіано Амон (Cristiano Amon), президент і головний виконавчий директор Qualcomm Incorporated. - Завдяки 8-ядерному процесору Snapdragon X Plus ми надаємо більшій кількості користувачів ці революційні можливості штучного інтелекту, а також найкращу в своєму класі продуктивність і безпрецедентну тривалість роботи від батареї нашого енергоефективного процесора Qualcomm Oryon, призначеного для користувача. Ми пишаємося тим, що співпрацюємо з провідними світовими виробниками компʼютерів та роздрібними партнерами, щоб розширити наше портфоліо та надати можливості корпоративним клієнтам і споживачам».

«Ми раді бачити, що 8-ядерна платформа Snapdragon X Plus забезпечує трансформаційну потужність Copilot+ ще більшій кількості користувачів по всьому світу, - зазначив Рангун Чанг (Rangoon Chang), корпоративний віце-президент ASUS. - ASUS прагне зробити передові технології, такі як ProArt PZ13, доступними для всіх і всюди, і це партнерство з Qualcomm є значним кроком у цьому напрямку».

«Представлення Qualcomm 8-ядерного процесора Snapdragon X Plus ґрунтується на неймовірній енергії та імпульсі для ПК Copilot+, що почався в травні. Ця проривна платформа забезпечує автономну роботу протягом усього дня, безпрецедентну продуктивність і ефективність, а завдяки потужному графічному процесору дає змогу ще більшій кількості людей користуватися Windows зі штучним інтелектом. Разом із Qualcomm ми продовжимо співпрацювати в екосистемі Windows, щоб розширювати межі можливостей ПК Copilot+», - сказав Паван Давулурі (Pavan Davuluri), корпоративний віце-президент підрозділу Windows + Devices корпорації Microsoft.

Деякі ПК на базі 8-ядерного процесора Snapdragon X Plus будуть доступні вже сьогодні.

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