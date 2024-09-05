Норвегія виділила 37,7 млн дол. додатково на безпілотники та ППО для України

5 сентября 2024 г., 8:25

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Як інформує «Мілітарний», Норвегія виділила 570 мільйонів норвезьких крон (37,7 млн дол.) у Міжнародний фонд для України, очолюваний Великою Британією.

Про це йдеться у офіційному повідомленні норвезького уряду.

Мова йде про те, що Україна отримає більше безпілотників і більше засобів протиповітряної оборони для захисту українського населення та важливої інфраструктури від російських атак.

«Україна має нагальну потребу в більшій кількості військового обладнання для захисту від російської агресії. Разом з іншими країнами Норвегія зробить все можливе, щоб зробити свій внесок», – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

У норвезькому Міноборони інформують, що пожертва є результатом співпраці між Великою Британією, Нідерландами, Литвою та Норвегією.

Метою очолюваного Великою Британією фонду є надання Україні військової допомоги через закупівлі у промисловості. Норвегія вже внесла 1,8 мільярда норвезьких крон до IFU, починаючи з 2022 року.

Разом з Великою Британією, Нідерландами, Данією, Швецією, Литвою, Австралією, Новою Зеландією та Ісландією загалом було виділено понад 12,5 млрд норвезьких крон.

Раніше Норвегія вже сприяла закупівлі, серед іншого, засобів протиповітряної оборони, обладнання для розмінування, артилерійських боєприпасів, транспортних засобів, інженерних машин, асфальтоукладальників, запасних частин та обладнання для обслуговування українських платформ і малих катерів.

Нещодавно, 23 серпня, повідомлялося, що в Україні налагодять виробництво 155-мм снарядів за технологією норвезької компанії Nammo.

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