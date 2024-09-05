Презентовано дистанційно керований наземний робот UGV Protector

5 сентября 2024 г., 10:25

0

Tweet

«Українська бронетехніка» на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO 2024 у Кельце, Польща, представила дистанційно керований наземний робот UGV «Protector».

«Безпечне виконання небезпечних місій – така ідеологія створення універсальної платформи UGV «Protector». Працюючи над цією абсолютно новою для нашої компанії розробкою, ми аналізували досвід військових, які перебувають на лінії бойового зіткнення та працюють з наземними безпілотними платформами. Цей робот створений для підвищення безпеки та оперативної ефективності військовослужбовців на полі бою», - заявив генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

Вага платформи до 4 000 кг, двигун 190 к.с.

Пристрій може розвивати швидкість 60 кілометрів на годину.

Балістичний захист: Stanag 4569 level 1.

UGV «Protector» може тримати зв’язок з оператором на відстані понад 15 кілометрів. Платформа інтегрована в систему ситуаційної обізнаності ICoMWare, що дозволяє її комплексне широке застосування на полі бою.

За словами Бельбаса, в Україні на даний момент немає схожих розробок.

«Ми позиціонуємо UGV «Protector» насамперед, як логістичну платформу. Але її також можна використовувати як робот-розвідник, як платформу, який перевозить та запускає дрони з небезпечного місця, для евакуація поранених, для підвезення вантажу та боєприпасів. Також можливе використання UGV «Protector» як бойового робота, встановивши на нього летальне озброєння для знищення бронетехніки чи живої сили противника», - зазначив генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка». Він також акцентував на тому, що додатковою перевагою платформи є її невисока ціна та можливість швидкого виробництва.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора