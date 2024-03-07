Для наступного покоління GPU Nvidia буде потрібна потужність до 1 кВт

7 марта 2024 г., 14:35

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Наступне покоління графічних процесорів Nvidia споживатиме до 1 кВт енергії, стверджує один із провідних клієнтів компанії. За словами Джеффрі Кларка, головного операційного директора і віцеголови ради директорів Dell Technologies, ключовим моментом для Nvidia B100, що йде за H200, буде управління живленням і тепловим режимом.



"Попит продовжує випереджати пропозицію GPU, хоча ми бачимо, що строки постачання H100 скорочуються", - каже Кларк. "Ми також спостерігаємо великий інтерес до замовлень на сервери, оптимізовані для AI та оснащені наступним поколінням графічних AI-процесорів, включно з Nvidia H200 і AMD MI300X. Більшість клієнтів все ще перебувають на ранніх стадіях свого шляху до AI, і вони дуже зацікавлені в тому, що ми робимо в Dell".



"У нас є перехідний продукт, який був перед нами, над яким ми повинні працювати, H100, H200, якщо бути точним, і ми приймаємо замовлення на новий продукт, а також конвертуємо поточний конвеєр на поточний продукт. Минулого року ми в основному показували H100. Цього року є чотири різні варіанти, і з цим пов'язаний перехід", - сказав він. Це включає перехід на H200 Hopper GPU і на B200, заснований на Blackwell GPU.



"Ми раді тому, що відбувається з H200 і поліпшенням його продуктивності. Ми раді тому, що відбувається в B100 і B200, і вважаємо, що саме тут є ще одна можливість відзначитися інженерною впевненістю", - сказав він.



"Наша характеристика теплового боку: вам справді не потрібне пряме рідинне охолодження, щоб досягти щільності енергії в 1000 ватів на GPU. Це станеться наступного року з B200".



"Для нас це можливість продемонструвати наші інженерні розробки й те, як швидко ми можемо рухатися, а також роботу, яку ми зробили як лідер галузі, щоб додати наш досвід і знання для забезпечення масштабного рідинного охолодження, чи то хімія, чи то рідини, чи то наша робота з міжз'єднаннями, чи то телеметрія, яку ми робимо, чи то робота з управління живленням, яку ми робимо".



"Для створення інтелекту за допомогою генеративного AI та застосунків HPC необхідно ефективно обробляти величезні обсяги даних на високій швидкості з використанням великої та швидкої пам'яті GPU", - каже Ян Бак, віцепрезидент Nvidia з гіпермасштабування і HPC. "З H200 провідна в галузі комплексна суперкомп'ютерна платформа для AI стала ще швидшою для вирішення найважливіших завдань у світі".



H200 доступний у вигляді серверних плат Nvidia HGX H200 з чотирьох- і восьмисмуговими конфігураціями, які сумісні як з апаратним, так і з програмним забезпеченням систем HGX H100.

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