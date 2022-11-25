QNAP випустила економічні карти розширення QM2 PCIe Gen 3

25 ноября 2022 г., 14:48

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Компанія QNAP Systems представила нові карти розширення QM2 PCIe Gen 3: QM2-2P-344A і QM2-2P-384A. Карти QM2 можна встановити в сумісні мережеві сховища QNAP NAS або ПК/робочі станції під керуванням ОС Windows або Linux, щоб додати слоти для твердотільних накопичувачів M. 2 NVMe для підвищення продуктивності системи та збільшення місткості сховища (твердотільні накопичувачі M. 2 продаються окремо).



"QM2-2P-344A і QM2-2P-384A - це бюджетне рішення розширення для мережевих сховищ QNAP і ПК або робочих станцій, що забезпечує гнучку конфігурацію твердотільних накопичувачів M. 2 NVMe з простим встановленням без використання інструментів", - говорить Енді Чуанг, менеджер із продукції QNAP, додаючи: "Порівняно із твердотільними накопичувачами на базі SATA, інтерфейс PCIe QM2 забезпечує вищу пропускну здатність для більшої швидкості передавання та доступу до даних".



Нові карти QM2 оснащені термодатчиками для твердотільних накопичувачів M.2, які дають змогу відстежувати температуру в режимі реального часу, та ефективним модулем охолодження, що містить радіатор та інтелектуальний вентилятор, для мінімізації перегрівання та забезпечення високої продуктивності. Їх можна використовувати для SSD-кешування в додатках, вимогливих до IOPS, або для багаторівневого зберігання даних у QNAP NAS для оптимізації використання сховища.



Модель QM2-2P-344A - PCIe Gen 3 x4 (32 Gb/s), а QM2-2P-384A - PCIe Gen 3 x8 (64 Gb/s).



Моделі QM2-2P-344A і QM2-2P-384A також підтримують ОС Windows і Linux і підходять при створенні томів зберігання NVMe SSD для вимогливих до продуктивності застосунків, таких як редагування відео.

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