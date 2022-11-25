«“Обречены” на технологический прорыв» - у рф оголошено про цифровий суверенітет: іноземні IT-компанії пішли

25 ноября 2022 г., 16:15

Як пишуть мордорські ЗМІ глава міністерства цифри рф Максут Шадаєв вважає, що зараз російська IT-галузь має все необхідне, щоб розвиватися. Оскільки практично всі іноземні IT-компанії пішли з ринку, тому росія досягла цифрового суверенітету.



«Мы “обречены” на технологический прорыв», зазначив міністр.



На думку міністра, масштаб від'їзду IT-фахівців не такий глобальний, непоправної шкоди галузі він буцімто не завдав. При цьому Максут Шадаєв зазначив, що з країни виїхала значна частина розробників - «одні з найкомпетентніших, найпрофесійніших співробітників, які точно затребувані на міжнародному ринку».



Крім того, Шадаєв повідомив, що тільки 20% категорій софту, який використовується в економіці, на промислових підприємствах, мають «адекватні зрілі російські аналоги».



У вересні Forbes писав, що близько 6% IT-фахівців уже покинули росію, 25% планують релокацію протягом найближчого року.

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