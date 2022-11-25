Autodesk показала зростання продажів на 14% до 1,28 млрд дол.

25 ноября 2022 г., 13:15

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За третій квартал, що завершився 31 жовтня, компанія Autodesk повідомила про прибуток до вирахування витрат в розмірі 1,70 долара на акцію.



При цьому виручка досягла 1,28 мільярда доларів, що на 14% більше, ніж торік. Показники збіглися з прогнозами аналітиків на рівні 1,70 дол. та 1,281 мільярда доларів.



Як повідомляється, загальний обсяг виставлених рахунків за квартал виріс на 16% в річному обчисленні до 1,36 млрд дол. завдяки позитивному зростанню виручки від послуг з розробки (на 14% до 1,087 млрд дол.) і від послуг з виготовлення (на 24% до 117 млн дол.). Виручка за планом підписки також зросла на 14%, до 1,188 млрд дол.



Загальний скоригований операційний прибуток склав 465 млн дол. у порівнянні з 365 млн дол. у третьому кварталі минулого року.



«Нещодавно ми оголосили про Autodesk Fusion, Forma і Flow, наших трьох галузевих хмарах, які об'єднають дані, команди та робочі процеси в хмарі на нашій надійній платформі, - наголосив генеральний директор Autodesk Ендрю Анагност (Andrew Anagnost). - Збільшення швидкості проєктування, переміщення даних з файлів в хмару і розширення екосистеми сторонніх розробників дозволить Autodesk ще більше підвищити цінність для клієнтів, забезпечивши ще більшу ефективність і стійкість».



Хоча це досить рідкісне явище для будь-якої технологічної компанії, яка повідомляє про результати, що майже не відповідають очікуванням аналітиків, саме перспективи Autodesk викликали найбільший інтерес у інвесторів.



У четвертому кварталі 2023 фінансового року Autodesk прогнозує скоригований прибуток на акцію від 1,77 до 1,83 дол. при виручці від 1,303 млрд до 1,318 млрд дол. За весь 2023 фінансовий рік компанія очікує прибуток на акцію в розмірі від 6,56 до 6,62 дол. при виручці від 5,57 до 5,67 млрд дол. Прогноз на весь рік виявився нижче того, що Autodesk публікувала раніше - у серпні очікувався прибуток на акцію в розмірі 6,52 до 6,71 дол. при виручці від 5,7 до 5,8 млрд дол.

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