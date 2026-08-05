Synology розширює лінійку корпоративних All-Flash сховищ новим сервером FlashStation FS6420

5 августа 2026 г., 12:35

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Компанія Synology оголосила про випуск FlashStation FS6420 - найновішого доповнення до своєї лінійки All-Flash серверів. Пристрій розроблено для високопродуктивних навантажень, включаючи збереження та захист віртуальних машин, синхронізацію файлів та хостинг бізнес-додатків.



«FS6420 відповідає висхідним потребам у швидкому та чутливому сховищі для середовищ з інтенсивним використанням даних, - зазначила Сюзан Єн (Susan Yen), менеджерка з продуктів Synology. - Завдяки об'єднаним можливостям NAS та SAN, цей сервер надає гнучку платформу для організацій, які працюють з широким спектром навантажень, усуваючи необхідність керувати окремими інфраструктурами».



Створений для систем із високим рівнем паралельних запитів, FS6420 забезпечує швидкість до понад 929 000 IOPS при випадковому читанні та 257 000 IOPS при випадковому записі (блоками 4K). Сервер базово оснащено двома мережевими портами 10GbE та підтримує встановлення додаткових мережевих адаптерів 25GbE або Fibre Channel для інтеграції у високошвидкісні інфраструктури.



Для забезпечення безперервності бізнес-процесів FS6420 має повний набір функцій високої доступності такі як окремий порт для позасмугового (OOB) управління; мережеве резервування (failover) та балансування навантаження; резервні блоки живлення з підтримкою гарячої заміни; підтримку високодоступних кластерних конфігурацій (High-Availability).



Завдяки операційній системі DiskStation Manager (DSM), FS6420 пропонує широкий інструментарій для корпоративного управління даними.



Сервіси Synology Virtual Machine Manager та Container Manager забезпечують збереження, резервне копіювання та хостинг віртуальних машин із повною сертифікацією для VMware, Hyper-V, Citrix та OpenStack, а також дозволяють розгортати легкі ВМ та контейнери для тестування й аварійного відновлення.



Технологія Synology Tiering оптимізує витрати на збереження даних, автоматично переміщуючи рідко використовувану інформацію між продуктивним та місткісним ярусами накопичувачів.



Додаток Synology Drive перетворює систему на приватну хмару з кросплатформним доступом та синхронізацією даних між офісами для розподілених команд.



Офіційні продажі Synology FlashStation FS6420 розпочалися 29 липня 2026 року через глобальну мережу партнерів та дистриб'юторів компанії по всьому світу.

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