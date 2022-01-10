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QNAP расширила линейку коммутаторов

10 января 2022 г., 16:34
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Компания QNAP на выставке CES 2022 продемонстрировала широкую линейку NAS, а также сетевых решений и других систем.

В частности производитель представил управляемый коммутатор QSW-M2116P-2T2S L2 PoE, который расчитан на общую мощность 280 Вт, имеет два порта 10GbE 90 Вт PoE ++, шестнадцать портов PoE + на 30 Вт 2.5GbE и два порта SFP + 10GbE.

Как отмечается, QSW-M2116P-2T2S не только гарантирует высокоскоростную сетевую инфраструктуру PoE для точек доступа и маршрутизаторов Wi-Fi 6, но также обеспечивает возможности восходящего соединения по магистральной сети.

QNAP также представила широкую линейку управляемых и неуправляемых коммутаторов 10GbE/2.5GbE для малого и среднего бизнеса.

Компания выпустила QSW-M2108R-2C, QSW-M2108-2C и QSW-M2108-2S - управляемые через Интернет коммутаторы L2 начального уровня с 10GbE SFP + / combo портами и 2,5GbE с разъемами RJ45.
 
Для пользователей SOHO производитель представил неуправляемые коммутаторы 10GbE / 2.5GbE QSW-2104-2T и QSW-2104-2S, они позволяют создать доступную высокоскоростную сетевую среду.

Не обошла вниманием QNAP и домашних пользователей – для них предлагаются неуправляемые мультигигабитные коммутаторы 2.5GbE QSW-1108-8T и QSW-1105-5T.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/qnap

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