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ASUS выпустила портативный дисплей ProArt Display PA169CDV

10 января 2022 г., 15:55

Представленный ASUS на выставке CES 2022 портативный дисплей ProArt Display PA169CDV оснащен 15,6-дюймовой IPS-матрицей формата 4K UHD. Он поддерживает технологию Wacom EMR для работы со стилусом ProArt Pen, входящим в комплект поставки. Новинка отвечает требованиям сертификации DisplayHDR 400. Ее  конструкция включает две подставки для разных вариантов установки: верхняя слегка наклоняет PA169CDV для удобства рисования и создания эскизов, нижняя – поддерживает монитор под идеальным углом для использования в качестве дополнительного дисплея.

Заявлено, что PA169CDV является первым портативным монитором, прошедшим сертификацию PANTONE Validated и Calman Verified. Он был предварительно откалиброван на производстве с параметром Delta E < 2, имеет 10-битное кодирование цвета, 100% покрытие цветовых пространств sRGB и Rec.709.

В легком стилусе не используются батарейки, и он совместим с контроллером ASUS Dial, который предоставляет пользователям быстрый доступ к инструментам совместимого программного обеспечения Adobe.

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