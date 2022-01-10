Intel представила гибридные мобильные процессоры Intel Core 12-го поколения

10 января 2022 г., 17:05

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На выставке CES 2022 Intel представила новые мобильные процессоры Intel Core 12-го поколения, разработанные на основе гибридной архитектуры и обеспечивающие прирост производительности до 40% по сравнению с предыдущим поколением, как уверяет производитель.



Всего представлено двадцать восемь моделей с широким набором функций для создания ноутбуков.



«Новая производительная гибридная архитектура Intel позволяет ускорить темпы внедрения инноваций, а также приблизить будущее вычислений», —сказал Грегори Брайант (Gregory Bryant), исполнительный вице-президент Intel и генеральный менеджер подразделения Client Computing Group. – С выпуском мобильных процессоров Intel Core 12-го поколения мы открываем новые возможности и задаем стандарты производительности».



Особо подчеркивается, что с анонсом новых мобильных процессоров Intel Core 12-го поколения серии H, включая флагманскую модель Intel Core i9-12900HK для высокопроизводительных игровых платформ, Intel представляет свои самые производительные решения для портативных устройств. Благодаря сочетанию производительных (Performance, P-ядра) и энергоэффективных (Efficient, E-ядра) ядер с технологией Intel Thread Director для интеллектуального распределения рабочих нагрузок, новый процессор Intel Core i9-12900HK обеспечивает значительный прирост производительности в однопоточных и многопоточных задачах.



Новые процессоры серии H, изготовленные с применением норм технологического процесса Intel 7, предлагают работу на частоте до 5 ГГц, до 14 вычислительных ядер (6 P-ядер и 8 E-ядер) и до 20 вычислительных потоков, что обеспечивает Intel Core i9-12900HK отличные показатели производительности по сравнению с предыдущим поколением чипов Intel и решениями конкурентов.



Также сообщается, что новые процессоры Intel Core серии H 12-го поколения обеспечивают до 28% более высокую скорость игр по сравнению с флагманским процессором Intel Core i9-11980HK предыдущего поколения. Процессоры Intel Core 12-го поколения серии H также лучше подходят для решения задач по созданию контента: пользователи могут заметить прирост производительности до 43% при 3D-рендеринге по сравнению с процессорами предыдущего поколения.

Впервые в мобильных процессорах серии H реализована широкая поддержка модулей памяти DDR5/LPDDR5 и DDR4/LPDDR4 со скоростью до 4800 MT/с (миллионов транзакций в секунду).



Также производитель гарантирует в три раза более быстрое беспроводное подключение с использованием специальных высокоскоростных каналов без помех от предыдущих стандартов Wi-Fi. Благодаря интегрированной беспроводной технологии Intel Wi-Fi 6E (Gig+).



В новых платформах предусмотрена поддержка интерфейса Thunderbolt 4 со скоростью передачи данных до 40 гигабит в секунду и возможностью подключения к ПК нескольких 4K-мониторов и периферийных устройств.



Системы на базе новых процессоров Intel Core серии H будут доступны начиная с февраля 2022 года.



В расширенное мобильное семейство Intel Core 12-го поколения также вошли новые процессоры серий U и P. Процессоры серии P с расчетной тепловой мощностью 28 Вт предназначены для производительных тонких и легких ноутбуков. В их конфигурациях представлены до 14 ядер и 20 вычислительных потоков и интегрированная графика Intel Iris Xe. Процессоры серии U с расчетной тепловой мощностью от 9 Вт до 15 Вт оптимизированы под современные тонкие и легкие форм-факторы, которые OEM-производители будут выпускать в 2022 году, включая складные модели, ноутбуки-трансформеры, решения «два в одном» и другие.



Мобильные процессоры Intel Core 12-го поколения серий U и P, созданные для выполнения множества ежедневных задач, продуктивной работы бизнеса и игр в формате Full HD, будут доступны в первом квартале 2022 года, в том числе в составе устройств с поддержкой операционных систем Windows и Chrome.

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