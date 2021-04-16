Прозрачные нанослои сделают солнечную энергию ещё дешевле

16 апреля 2021 г., 15:35

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Солнечные элементы из кристаллического кремния с эффективностью до 23% уже вырабатывают самую дешёвую в мире электроэнергию по цене менее двух центов за киловатт-час. Достижение еще более высокой эффективности, потенциально более 26%, с помощью наноструктурированных прозрачных слоёв, обещает международная группа в известном научном журнале Nature Energy.

«Наши наноструктурированные слои обеспечивают так необходимую пассивацию», — говорит Мальте Кёлер (Malte Köhler), первый автор из Института исследований энергетики и климата Научного Центра в Юлихе (IEK-5). Он имеет в виду особое свойство, противодействующее рекомбинации отрицательных и положительных носителей заряда до того, как их можно будет использовать для производства солнечного электричества. «На сегодняшний день ни один другой подход не сочетает в себе пассивацию, прозрачность и проводимость столь хорошо, как наша новая конструкция», — добавил доктор Кайнинг Динг (Kaining Ding), глава рабочей группы в Юлихе (Германия).

На тонкий слой диоксида кремния исследователи в два этапа — при двух разных температурах — нанесли крошечные пирамидальные нанокристаллы карбида кремния. За этим последовал прозрачный слой оксида индия и олова (ITO).

При создании этой слоистой структуры были задействованы влажные химические процессы, химическое осаждение из паровой фазы (CVD) и распыление. «Мы использовали только те процессы, которые можно относительно быстро интегрировать в серийное производство», — подчеркнул д-р Динг. Эта стратегия позволяет проложить путь от лаборатории к крупномасштабному промышленному производству солнечных элементов без особых усилий.

Первый прототип солнечного элемента Jülich TPC достиг высокой эффективности 23,99% (плюс-минус 0,29%), что подтверждено независимой лабораторией CalTeC Института исследований солнечной энергии в Хамелине (ISFH). Хотя это немного уступает лучшим ячейкам из кристаллического кремния, проведённое моделирование показало, что с технологией TPC возможна эффективность более 26%.



Исследовательская группа Динга планирует продолжить оптимизировать выходную мощность своих элементов TPC. «Мы ожидаем, что производители солнечных батарей проявят большой интерес к нашей технологии», — говорит он.

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