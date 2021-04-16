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Sony представила флагманские смартфоны — Xperia 1 III и Xperia 5 III

16 апреля 2021 г., 14:55
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Sony представила флагманские смартфоны — Xperia 1 III и Xperia 5 III

Компания Sony анонсировала флагманские смартфоны Xperia 5 III и Xperia 1 III, главный фокус в которых сделан на фотовозможности.

Модель Xperia 1 III оснащена тремя сенсорами 12 Мп Exmor RS с OIS - основной (f/1,7), свекрхширокоугольный (f/2,2) и телевик (f/2,3 - f/2,8). Плюс к этому имеется датчик 3D iTOF. В Xperia 5 III тот же набор модулей за исключением отсутствующего 3D iTOF.

Стоит отметить, что новые флагманы Sony стали первыми смартфонами, где в телевиках поддерживается переменное фокусное расстояние: их конструкция по принципу «перископа» допускает изменение этого параметра с 70 мм на 105 мм.

Среди преимуществ камер новых смартфонов - поддержка съемки со скоростью 20 снимков в секунду, а также замедленное 4K-видео  при 120 к/с с HDR.

Sony представила флагманские смартфоны — Xperia 1 III и Xperia 5 III

Продвигать свои смартфоны в среду профессиональных фотографов, по замыслу Sony, должен помочь специальный режим, в котором экран терминала можно использовать в качестве выносного от зеркального фотоаппарата. Для этого задействуется кабель USB-C.

Фронтальная камера устройств имеет разрешение 8 Мп.

Смартфоны оснащены чипом Snapdragon 888.

Xperia 1 III имеет OLED-дисплей формата 4K с частотой обновления 120 Гц, с поддержкой HDR и диагональю 6,5 дюйма. У Xperia 5 III FullHD-экран с диагональю 6,1 дюйма.

Новинки получили стереодинамики с поддержкой звука в формате 360 Reality Audio.

На борту флагманов аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Имеется 3,5-мм разъем для наушников, а также слот для microSD.

Цена на Xperia 5 III стартует от 1,1 тыс. долл, а на Xperia 1 III от 1,3 тыс. в оснащении 12/256 ГБ.

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