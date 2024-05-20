 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Виторг Vodafone Україна у I кв. зріс на 13% до 5,76 млрд грн.

20 мая 2024 г., 17:05
0 
 

Vodafone Україна збільшив виторг у I кварталі на 13% до 5,76 млрд грн.

За результатами перших трьох місяців 2024 року Vodafone Україна збільшив виручку на 13% до 5,76 млрд грн. Основними факторами зростання стали: збільшення обсягів користування дата послугами та кількості користувачів і, відповідно, доходів від послуг – як мобільного, так і фіксованого зв'язку. Воно обумовило також 12% зростання OIBDA – у першій чверті року показник становив 3,187 млрд грн. Збільшення користування дата послугами зумовило також зростання показника ARPU – у 1 кварталі 2024 року середній дохід на одного користувача склав 112,2 грн на місяць.

Маржа OIBDA залишається стабільною у річному порівнянні – 55.3%, коливання становить – 0,5 п.п. Чистий прибуток Vodafone становить 915 млн грн. Зниження на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року обумовлене коливанням валютного курсу.

Vodafone продовжує реінвестувати прибуток у телекомунікаційну інфраструктуру. Пріоритетні напрямки залишаються незмінними: швидке відновлення пошкодженого внаслідок бойових дій обладнання, енергостійкість об'єктів мобільного зв'язку та розширення ємності мережі. Обсяг інвестицій Vodafone в інфраструктуру країни у звітному періоді становив 815 млн грн. Загалом протягом минулих двох років повномасштабної війни Vodafone інвестував в Україні 9,3 млрд грн.

Телеком-оператору вдалося збільшити кількість клієнтів мобільного зв'язку у річному зіставленні, станом на 31 березня зв'язком Vodafone користувались 15,8 млн клієнтів. База залишається стабільною в порівнянні з попереднім кварталом, при цьому Vodafone наростив кількість клієнтів у корпоративному сегменті.

Більш як 2 млн клієнтів Vodafone залишаються за кордоном і продовжують користуватись послугами Vodafone за українськими тарифами.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  