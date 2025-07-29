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Програма Veteran Venture пропонує до 20 тис. дол. на розвиток ветеранського tech-бізнесу

29 июля 2025 г., 16:35

Компанія Skelar пропонує ветеранам війни, що мають досвід в ІТ чи підприємництві, подаватися на програму Veteran Venture. Це вісім тижнів інтенсиву для стартапів – від ідеї до створення MVP й підготовки презентації для інвесторів. На кожному етапі учасникам надаватимуть менторську підтримку експерти Skelar, які працювали з Meta, Google, Microsoft та іншими техногігантами.

До програми можуть долучитися ветерани та ветеранки з підтвердженим статусом, які мають: досвід в ІТ, маркетингу, дизайні чи продажах, або з попереднім досвідом підприємництва від двох років; бізнес-ідею у сфері технологій та/або сформованою командою від двох людей; високу мотивацію та розуміння, на якому ринку планують працювати.

У фіналі програми учасники представлять свої проєкти інвесторам. Найкращі продовжать роботу над стартапами в межах інкубаційного періоду та позмагаються за шанс залучити до 20 тис. дол. на розвиток бізнесу.

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