Атака на "Аерофлот": кіберколапс у російській авіації

29 июля 2025 г., 17:30

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Масштабна кібератака "Аерофлоту", - флагману російської авіації, - стала черговою ілюстрацією вразливості російської інфраструктури. У розпал туристичного сезону компанія фактично втратила контроль над цифровими сервісами: не працює бронювання, обробка рейсів відбувається вручну, клієнтські бази втрачено, а внутрішні комунікації - паралізовані. Наглядачі зазначають, що система досі не відновлена і не працює в режимі навіть близько до штатного.

Нагадаємо, що проукраїнськи хакери заявили про повне знищення понад 7 000 серверів, вивід з ладу дата-центрів та викрадення близько 20 ТБ внутрішніх документів, персональних даних та службової кореспонденції. У контексті міжнародних санкцій, технологічної ізоляції та втрати доступу до передових західних рішень, росія виявилася неспроможною не лише захищати свої ІТ-активи, а й забезпечити базову цифрову безпеку великих та державних структур. Ця атака засвідчила критичну залежність РФ від застарілих рішень, мінімальну прозорість процесів та хронічну недовіру до зовнішнього аудиту.

Аналітики вважають, що це не просто кібератака, а системний провал, типовий для централізованих режимів, де управлінські рішення приймаються без урахування фахової думки. Така інфраструктура - зручна мішень не лише для кіберопозиції, а й для будь-яких гравців, які хочуть демонтувати залишки цифрового авторитету рф.

Як повідомляється, "Аерофлот" використовував застарілі операційні системи, такі як Windows XP та Windows Server 2003, які більше не підтримуються Microsoft і мають відомі вразливості. Це дозволило хакерам отримати доступ до основної інфраструктури.

Джерела в індустрії прогнозують, що сумарні прямі та непрямі збитки атаки на "Аерофлот" можуть сягнути сотень мільйонів доларів. До витрат на відновлення інфраструктури можуть додатися санкції, компенсації пасажирам та штрафи за можливі порушення безпеки персональних даних.

Російські органи влади намагаються мінімізувати масштаби катастрофи, однак експерти попереджають: відновлення може зайняти пів року або й більше, особливо в умовах дефіциту імпортного обладнання, західного ПЗ і фахівців, які не бажають працювати під диктатом силовиків. Однак повне відновлення може тривати до одного року, особливо якщо резервні копії недоступні.

Через збій було скасовано понад 100 рейсів "Аерофлоту" та його дочірніх авіакомпаній "Росія" та "Побєда". Десятки інших рейсів були затримані. Більшість скасованих рейсів були внутрішніми, але були також скасовані міжнародні рейси до Білорусі, Вірменії та Узбекистану.

За оцінками експертів, "Аерофлот" міг втратити до 500 мільйонів рублів (близько 6,1 млн дол.) лише за 28 липня. Загальні збитки, включаючи відновлення інфраструктури, компенсації пасажирам, втрачену виручку та можливі штрафи, можуть сягнути й 100 млн дол. Година простою коштує "Аерофлоту" 171 тис. дол., а скасування одного рейсу в середньому близько 24 тис. дол.

Парк літаків "Аерофлот" налічує більш як 170 машин, година простою одного деякі фахівці оцінюють десь у 1000 дол. А обслуговування такої складної техніки майже не можливе без робочої ІТ-системи.

Водночас на тлі атаки "Аерофлот" зіштовхується і з міжнародними ризиками: можливе порушення законів про захист персональних даних громадян інших країн може призвести до судових позовів, нових санкцій та подальшої відмови партнерів від співпраці.

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