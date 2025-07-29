Anritsu та AMD демонструють відповідність стандарту PCI Express зі швидкістю до 64 ГТ/с

29 июля 2025 г., 15:35

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Компанія Anritsu оголосила про те, що вона надала підтримку AMD в прискоренні тестування на відповідність електричним вимогам для PCI Express (PCIe) на передсерійних процесорах AMD EPYC.



За допомогою високопродуктивного аналізатора сигналу Anritsu MP1900A BERT Signal Quality Analyzer-R тестування PCI Express досягло максимальної швидкості передачі даних 64 GT/с в складних умовах зворотного каналу з доданими втратами, що перевищують 27 дБ, зазначеними в стандарті CEM, і в умовах навантаження від Spread Spectrum Clocking (SSC).



«У співпраці з Anritsu ми досягли стабільної електричної відповідності до 64 GT/с», — сказав Аміт Гоел (Amit Goel), корпоративний віцепрезидент з серверної інженерії AMD. «Ця рання валідація PCI Express підтверджує наше прагнення забезпечити надійний високошвидкісний ввід-вивід для платформ AMD EPYC наступного покоління».



«AMD є ключовим партнером у розвитку технології PCI Express», — заявив Такеші Шима (Takeshi Shima), президент компанії Anritsu Test and Measurement Company. «Ми будемо продовжувати задовольняти різноманітні потреби в тестуванні, розширювати функції тестування на відповідність PCIe і робити внесок в оцінку якості та ефективність проєктування за допомогою пропозицій щодо стандартів».



Технологія PCIe 6.0 — це стандарт наступного покоління, який забезпечує пропускну здатність 64 ГТ/с на канал і до 256 ГБ/с у конфігурації x16 як високошвидкісний інтерфейс між внутрішніми пристроями, такими як CPU, GPU, SSD і мережеві карти. Зберігаючи зворотну сумісність, він забезпечує надійний і ефективний зв'язок для AI, HPC і високошвидкісного зберігання даних, підвищуючи продуктивність центрів обробки даних і аналітики наступного покоління.

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