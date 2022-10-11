Продажі TSMC у третьому кварталі перевершили очікування

11 октября 2022 г., 12:59

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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. повідомила про більш високу, ніж очікувалося, квартальну виручку.



За підрахунками Bloomberg, виручка в третьому кварталі найбільшого у світі контрактного виробника напівпровідників зросла на 48% і склала близько 613 мільярдів тайваньських доларів (19,4 мільярда доларів США). Аналітики в середньому оцінювали показник в 603 млрд.



Зростання виручки найважливішого виробника мікросхем Apple сигналізує про те, що найбільші гравці напівпровідникової індустрії з ринковою вартістю 550 млрд можуть уникнути серйозного спаду, якого побоювалися інвестори, чому сприяє стійкий попит на деякі електронні продукти в умовах зростання процентних ставок і стрімкого зростання інфляції. Morgan Stanley на цьому тижні спрогнозував повернення до зростання напівпровідникової індустрії до другої половини 2023 року.



Інші виробники мікросхем в останні тижні попереджали, що вони стикаються з більш жорстким ринком, оскільки запаси накопичуються, а замовлення скорочуються з боку центрів обробки даних, а також клієнтів побутової техніки. Micron Technology та Kioxia Holdings скорочують виробництво, щоб спробувати збалансувати пропозицію і запобігти падінню цін.



Раніше Samsung Electronics повідомила про перше падіння прибутку з 2019 року. Незадовго до цієї заяви, виробник процесорів і графічних чіпів Advanced Micro Devices також не дотягнув до оцінок зі своїми показниками продажів в третьому кварталі, які виявилися на 1 мільярд доларів нижче власного прогнозу.

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