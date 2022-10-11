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ЄС запускає онлайн-інструмент пошуку роботи для біженців з України

11 октября 2022 г., 11:48
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Як повідомляє Reuters, Європейська комісія представила в понеділок новий онлайн-інструмент, який допоможе українцям знайти роботу, оскільки блок прагне продовжити свій захист для тих, хто перемістився в результаті російського вторгнення ще на один рік.

Близько 4,2 мільйона людей, які прибули до ЄС з України, охоплені системою, що надає всім, хто рятується від конфлікту, підтримку в пошуку житла, охорону здоров'я, доступ до освіти і право виходу на ринок праці ЄС.

Європейський комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон (Ylva Johansson) заявила, що ця система повинна бути продовжена щонайменше на рік до березня 2024 року, при цьому ті, хто повертається в Україну, повинні мати можливість зберегти свої права на випадок, якщо їм знову доведеться тікати.

Онлайн-інструмент пошуку роботи під назвою EU Talent Pool дозволить особам, переміщеним внаслідок російського вторгнення, завантажувати свої резюме, які будуть доступні для більш ніж 4 000 роботодавців, національних державних служб зайнятості та приватних агентств з працевлаштування.

Комісар ЄС з питань зайнятості Ніколас Шмідт (Nicolas Schmidt) повідомив на новій конференції, що п'ять країн ЄС приєдналися до пілотного проєкту, включаючи Польщу, яка приймає найбільше українських біженців, і закликав інших приєднатися. «Для роботодавців в ЄС, які, як ми знаємо, стикаються з дефіцитом робочої сили в багатьох секторах і з багатьма різними наборами навичок, це може бути важливим ресурсом, яким ви можете скористатися», - сказав він.

Пілотний інструмент пошуку роботи, яким керує Європейська служба зайнятості, доступний англійською, українською та російською мовами і пов'язаний з мережею співпраці служб зайнятості ЄС, яка налічує понад 3 мільйони вакансій.

Близько 600 000 українців вийшли на ринок праці ЄС з початку конфлікту.

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