Продажи Eaton в IV кв. составили 4,7 млрд долл.

25 марта 2021 г., 15:35

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По сообщению Eaton Corporation, в четвертом квартале 2020 года чистая прибыль на акцию компании составила $1,18. Без учета расходов $0,06 на акцию в связи с приобретением и отчуждением активов и $0,04 на акцию в связи с долгосрочной программой реструктуризации, скорректированная прибыль на акцию равна $1,28.



Продажи в четвертом квартале 2020 года достигли 4,7 млрд долл, при этом органические продажи упали на 5%, а 2% было продаж было потеряно из-за невыгодного курса валют.



«Наши показатели в четвертом квартале оказались лучше, чем ожидалось, с органическим снижением продаж на 5%, что является самым высоким показателем за весь квартал, и ростом на 3% по сравнению с третьим кварталом. Мы довольны нашими результатами, наш бизнес хорошо справлялся с последствиями пандемии COVID-19», отметил Крейг Арнольд, председатель правления и CEO компании Eaton.



«Маржинальная прибыль по направлениям бизнеса в четвертом квартале составила 17,4 %, что отражает общее снижение маржи на 21%. Прибыль снижалась не так сильно, как мы ожидали. Мы добились таких результатов за счет упорной работы и постоянного внимания к контролю над расходами для компенсации спада, вызванного пандемией», - заявил Арнольд.

«Поступления от основной деятельности компании в четвертом квартале оказались существенными. Доход от операций компании за год составил $943 млн, а свободный денежный поток — 845 млн долл.



За полный 2020 год продажи составили 17,9 млрд долл., что на 11 % меньше, чем в 2019 году. Потери от продаж активов в сегментах «Светотехника» и «Автомобильные гидросистемы» составили 7 %, потери при пересчете валюты составили 1 %, но это было частично компенсировано 2 %-ным ростом от приобретения активов», - сказал Арнольд.



«Маржинальная прибыль по направлениям бизнеса составила 16,4 %, что отражает общее снижение маржи на 23 %. Чистая прибыль на акцию в 2020 году составила $3,49. Без учета расходов $0,33 на акцию в связи с приобретением и отчуждением активов и $0,42 на акцию в связи с долгосрочной программой реструктуризации, скорректированная прибыль на акцию составила $4,24», - сообщил Арнольд. «Доход от операций компании составил $2,9 млрд, а свободный денежный поток — $2,6 млрд, по верхней границе прогнозного диапазона. Свободный денежный поток в процентах от выручки составил 14,3 %, на 90 базисных пунктов выше, чем в 2019 году, более того — это рекордный показатель за все время».



«В течение 2020 года мы вернули нашим акционерам $2,8 млрд в виде дивидендов и выкупов акций. Дивиденды составили $1,2 млрд, а выкуп акций — $1,6 млрд, что составляет 4 % от общего количества акций, находившихся в обращении на начало 2020 года».



В 2021 году мы ожидаем, что органическая выручка вырастет на 4-6 % по сравнению с 2020 г., при этом рост будет наблюдаться во всех сегментах.



«Мы рады сообщить, что недавно подписали соглашения о приобретении компаний Tripp Lite и Cobham Mission Systems. Это позволило нам разместить 4,5 млрд долл. в быстрорастущем и высокоприбыльном стратегическом бизнесе», заявил глава компании.



«Мы ожидаем, что за полный 2021 год скорректированная прибыль на акцию составит $5,40-5,80, что на 14 % больше, чем в середине 2020 года, с поправкой на возвращение амортизации нематериальных активов. По нашим расчетам скорректированная прибыль на акцию в первом квартале 2021 года составит $1,17-1,27», заявил Арнольд.



«Операционная маржа за квартал составила 21,1%, что на 120 базисных пунктов выше, чем в 2019 году. — Скользящее среднее количество заказов за двенадцать месяцев в четвертом квартале выросло 1%. Несмотря на некоторое снижение, мы заметили явный прирост заказов в бытовом секторе и ЦОДах, и очередь заказов в конце декабря оставалась большой, на 12% больше, чем в декабре 2019 года».



«Мы рады сообщить, что подписали соглашение о приобретении Tripp Lite на прошлой неделе. Это приобретение обогатит наш портфель продуктов для обслуживания ЦОДов, пользователей промышленного и медицинского оборудования и также периферийных вычислительных систем», - сообщил Арнольд.



Продажи подразделения «Электротехника» составили $1,3 млрд, что на 5 % меньше, чем в четвертом квартале 2019 года. Объем органических продаж снизился на 7 %, по верхней части диапазона прогнозов, и был частично компенсирован 2 %-ным положительным пересчетом валюты. Операционная прибыль составила $208 млн, что на 7 % меньше, чем в четвертом квартале 2019 года.



Продажи в сегменте eMobility составили $85 млн, что на 13 % выше по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, и что стало возможно благодаря 11 %-ному органическому росту продаж и 2 %-ному положительному пересчету валют. Операционный убыток сегмента составил $5 млн в связи с продолжающимися инвестициями в исследования и разработки новых программ.

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