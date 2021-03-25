Avast обнаружила более 200 мошеннических приложений в Google Play и Apple App Store

25 марта 2021 г., 15:05

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Компания Avast выявила свыше 200 новых fleeceware-приложений в App Store и Google Play. По оценкам SensorTower, совокупно они были загружены более миллиарда раз. На данный момент они принесли создателям, по меньшей мере, 400 млн. долл. Списки обнаруженных fleeceware-приложений Avast незамедлительно отправила в Apple и Google.

Fleeceware – это сравнительно новая разновидность мошенничества. Пользователю предлагают скачать интересное приложение на бесплатный пробный период, чаще всего – на три дня. Затем приложение автоматически списывает несоразмерно высокую плату за подписку. Например, приложение FortuneScope после короткого пробного периода списывает $66 в неделю, что обойдется жертве в 3432 долл. в год, если подписку не отменить. Причем просто удалить приложение недостаточно: подписку необходимо отменить в настройках магазина приложений. Реклама fleeceware-приложений часто появляется в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, Snapchat и TikTok.

В основном обнаруженные fleeceware-приложения представляют собой симуляторы музыкальных инструментов, редакторы фотографий, фильтры для камеры, приложения для чтения QR-кодов и PDF-файлов и пр. Несмотря на то, что эти приложения в основном выполняют свои функции, вряд ли пользователи захотели бы регулярно оплачивать дорогостоящую подписку, если бы знали ее реальную стоимость. Особенно учитывая существование более дешевых или даже бесплатных аналогов таких приложений.

Судя по всему, fleeceware-приложения в первую очередь нацелены на детей и подростков. Такой вывод можно сделать на основе красочных скриншотов и рекламных баннеров таких приложений в популярных социальных сетях, где предлагается «бесплатно скачать» или «бесплатно установить» такие приложения. Пока родители заметят еженедельные денежные списания, создатели fleeceware-приложений уже могут получить значительный доход.

Avast рекомендует пользователям быть внимательными и осторожными во время использования и загрузки приложений, поскольку функция подписки становится все более распространенной. Список fleeceware-приложений в Google Play Store можно найти здесь, в Apple AppStore – здесь.

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