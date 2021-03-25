Вже понад 45 тис. українців пройшли онлайн-навчання в рамках глобальної ініціативи Microsoft

25 марта 2021 г., 16:05

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У червні 2020 р. Microsoft, спільно з GitHub та LinkedIn, запустила глобальну кампанію з розвитку цифрових навичок з метою допомогти людям, що втратили робочі місця внаслідок економічної кризи, та спеціалістам, які хочуть здобути навички задля працевлаштування у сфері цифрових технологій.

З моменту старту проєкту вже понад 45 тис. українців пройшли онлайн-навчання, у такий спосіб посівши перше місце з найбільшим показником у Центральній та Східній Європі.

Платформа Microsoft Learn надає безкоштовне навчання з підвищення цифрових навичок фахівців, поліпшення продуктивності команд та модернізації робочого місця використовуючи потенціал хмарних технологій, штучного інтелекту, сервісів Azure, Microsoft 365, Power Platform, Microsoft Dynamics та ін. Навчання дає змогу спеціалістам отримати необхідні для кар'єрного росту досвід та навички, або ж пройти перекваліфікацію, аби залишатись конкурентоспроможними в епоху стрімкої цифровізації світу. По закінченню курсу, випускник може записатись на іспит та отримати сертифікат міжнародного зразка (за спеціальною зниженою ціною у $15).

Персональні результати учасника, за його згодою, можуть бути надіслані до глобальних компаній, зацікавлених у нових співробітниках. Таким чином, об'єднавши зусилля Microsoft, LinkedIn та GitHub створили не лише спільноту спеціалістів, а й глобальну біржу праці із повним, закритим циклом: від навчання та сертифікації, до працевлаштування.

В рамках ініціативи діє масштабна освітня платформа LinkedIn Learning, у якій зібрано понад 16 тис. професійних курсів із різних галузей та ніш. Серед бази LinkedIn Learning, присутні три спеціалізованих курси орієнтовані на допомогу фахівцям в пошуку роботи, навчанню критично необхідним навичкам володіння програмами, а також курс присвячений цифровій трансформації.

За допомогою глобальних даних зібраних LinkedIn Economic Graph, стало можливим визначати нагальні потреби ринку праці: найбільш затребуваних фахівців та необхідних навичок, що лишатимуться актуальними щонайменше найближчі п’ять років. На основі цих даних, у рамках ініціативи, були сформовані вільні курси з 10 професій, що мають найбільший попит у новітній економіці та потребують цифрових навичок, серед яких: розробник програмного забезпечення, торговий представник, project менеджер, ІТ-адміністратор, менеджер по роботі з клієнтами, digital маркетолог, співробітник служби підтримки, аналітик даних, фінансовий аналітик, графічний дизайнер.

За словами фахівців з Microsoft, цифрові компетенції необхідні не тільки окремим спеціалістам або охочим перекваліфікуватися, але й цілим відділам та підприємствам, що бажають отримати конкурентні переваги на ринку. Звіт «Світового економічного форуму» (PDF, EN) про майбутнє робочих місць передбачає заміну 75 млн. робочих місць у 20 найбільших країнах сучасними технологіями до 2022 р., а інновації створять 133 млн. нових робочих місць, що вимагатимуть відповідних цифрових навичок і компетенцій.

Згідно з дослідженням про стан цифрових навичок у Центральній та Східній Європі, компанії, що інтегрували інноваційні технології у робочі процеси, мають проблеми з відсутністю кваліфікованого персоналу – тільки 3,5% співробітників відповідають нагальним потребам ринку в цифровій грамотності. Дані Business Training Experts свідчать про доцільність інвестицій у навчання, адже компанії із налаштованою культурою професійної освіти, у середньому, підвищують рівень доходів на 24%.

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