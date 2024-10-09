Про блокування Telegram

9 октября 2024 г., 16:35

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З приводу запропонованого блокування Telegram маю декілька меседжів.

Я завжди був і є проти будь якогось блокування в мережі. Позиція незмінна.

Я підтримую рішення щодо заборони використання телеграм у державних ІКС. Я взагалі підтримую рішення, щодо наявності політик безпеки в державних установах!

І це точно не про РНБО та НКЦК, це про власні політики безпеки та відповідальність в цих установах. Але хочу нагадати парламент провалив ЗП 11290, а це було якраз про це.

Що маємо? Тепер як прокладки латаємо в державах рішеннями РНБО питання безпеки.

Хоча треба було прийняти Закон.

Сьогодні читаю розпорядження щодо того, щоб у парламенті, заблокувати роботу Telegram.

Я навіть не хочу порушувати питання щодо протокольної різниці між додатком та WEB-ресурсом. Так URL заблокувати можна, довгі URL додамо MiTM, але будуть інші наслідки. Але додатки? Це тільки блокувати Apple та Google. Це все технічні питання.

Саме головне інше! Хочу нагадати, що зараз Telegram - це не просто додаток, це де-факто майданчик формування настрою та думок Українського населення.

Тож давайте ми, як державники з цієї платформи видалимось, гучно гепнути дверима. От всі державні інституції! Маємо рішення, треба виконувати.

У мене питання, чи гепне так само населення? Звісно ні!

Під час війни, вони звикли жити в цій цифровій екосистемі.

Суспільство залишиться у Telegram, і на нього будуть продовжувати далі впливати.

То що нам безпечніше? Гепнути дверима, чи формувати за допомогою цього інструменту парадигми мислення населення?

А і так, я не підтримую деяких депутатів популістів, які нічого не тямлять в питаннях інформаційної безпеки.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора